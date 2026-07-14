Người dùng được khuyến cáo sớm mua mẫu iPhone bán chạy nhất hiện nay

Theo báo cáo từ các nguồn tin Trung Quốc, Apple đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên quan đến chi phí linh kiện, dẫn đến quyết định đóng cửa một số dây chuyền sản xuất iPhone 17 tiêu chuẩn, thay vì chỉ giảm sản lượng 15% như dự kiến. Việc cắt giảm này không ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất của iPhone 18, mà chủ yếu xuất phát từ áp lực lên lợi nhuận do chi phí linh kiện đầu vào tăng cao.

iPhone 17 đang có giá tốt lúc này.

Ngành công nghiệp đang chứng kiến một “cơn sóng thần” chi phí linh kiện, nguyên nhân chính là sự gia tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng điện toán AI toàn cầu. Các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung và SK Hynix đã chuyển hướng năng lực sản xuất sang bộ nhớ HBM cho máy chủ, trong khi nguồn cung DRAM và bộ nhớ flash NAND cho thiết bị di động vẫn khan hiếm, dẫn đến giá cả tăng mạnh trong nhiều quý liên tiếp.

Đồng thời, dây chuyền sản xuất chip 3nm của TSMC đang bị quá tải bởi các đơn đặt hàng chip AI, khiến chi phí sản xuất chip A19 cho iPhone 17 cũng tăng theo. Điều này đã tạo ra áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các sản phẩm.

Trước đây, Apple đã sử dụng các thỏa thuận khóa giá dài hạn để tích trữ linh kiện giá rẻ, nhưng lượng hàng tồn kho này đã cạn kiệt hoàn toàn trong quý 2 năm nay. Các lần mua tiếp theo chỉ có thể thực hiện với giá thị trường cao hơn. Apple đã thừa nhận rằng họ chưa bao giờ chứng kiến giá linh kiện tăng nhanh và mạnh như hiện nay.

Nhưng mọi thứ có thể thay đổi khi Apple được cho là đang cắt giảm sản lượng iPhone 17.

Trong khi các dòng sản phẩm Mac và iPad đã hoàn tất việc tăng giá, dòng iPhone trước đây đã chọn cách tự gánh chịu chi phí. Tuy nhiên, với biên lợi nhuận của các mẫu cơ bản đang ở mức báo động, Apple buộc phải giảm năng lực sản xuất để tránh rủi ro lỗ hàng tồn kho.

Là mẫu điện thoại chủ lực bán chạy nhất, iPhone 17 tiêu chuẩn có tỷ suất lợi nhuận phần cứng thấp hơn nhiều so với dòng Pro và nhạy cảm hơn với sự tăng giá của bộ nhớ và chip. Nếu Apple duy trì năng lực sản xuất hiện tại, họ sẽ phải đối mặt với việc tăng giá đáng kể, có thể khiến người tiêu dùng không hài lòng.

Sau khi xem xét tình hình, Apple đã quyết định thu hẹp quy mô sản xuất để cân bằng giữa nguồn cung và lợi nhuận. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng việc cắt giảm sản lượng này có thể là bước chuẩn bị cho việc điều chỉnh giá của Apple. Khi iPhone 18 ra mắt vào tháng 9, rất có thể giá của tất cả các dòng sản phẩm sẽ được điều chỉnh tăng để chuyển áp lực chi phí từ các nhà cung cấp sang người tiêu dùng.