YouTuber 8 tuổi nổi tiếng, kiếm bộn tiền nhờ món đồ công nghệ này

Theo tờ People, Wyatt Biggs (8 tuổi) sống tại bang Florida (Mỹ) bắt đầu yêu thích robot hút bụi Roomba khi mới lên 3. Mẹ của cậu - bà Sara Biggs cho biết chiếc Roomba trong nhà từng là thứ giúp Wyatt được an ủi sau khi em trai mình chào đời. Từ việc thích ngắm robot di chuyển, cậu bé dần tò mò về cách chúng hoạt động.

Ngay từ năm 3 tuổi, Wyatt đã khiến gia đình bất ngờ khi tự dùng tua vít tháo rời một chiếc Roomba rồi lắp lại thành công. Nhận thấy niềm đam mê đặc biệt của con, bố mẹ cậu bé quyết định khuyến khích con trai mình khám phá nhiều hơn thay vì ngăn cản.

Wyatt đam mê robot hút bụi từ khi mới lên 3.

Thông qua những câu chuyện giữa họ hàng và bạn bè, Wyatt được mọi người biết tới tài năng của mình, họ bắt đầu tặng những chiếc robot hút bụi cũ hoặc hỏng để cậu sửa chữa và sưu tầm. Đến nay, bộ sưu tập của Wyatt đã có khoảng 50 robot hút bụi.

Để hạn chế tiếng ồn từ hàng chục thiết bị hoạt động cùng lúc, gia đình còn thiết lập khoảng thời gian riêng mỗi ngày, gọi là "Roomba Time", để Wyatt thoải mái sửa chữa và đắm chìm trong bộ sưu tập của mình.

Sau một khoảng thời gian, bố mẹ của Wyatt đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để con trai mình có thể đăng tải các video đánh giá, sửa chữa và thử nghiệm robot hút bụi. Các video của cậu thu hút rất nhiều người xem, đặc biệt là video ghi lại cảnh 50 chiếc Roomba cùng hoạt động một lúc đã có hàng triệu lượt xem trên YouTube, TikTok và Instagram.

Nhờ các video về robot hút bụi, Wyatt giúp gia đình mình kiếm nhiều tiền.

Sức hút từ các video cũng giúp mẹ của Wyatt mở một cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ robot hút bụi, sau khi bà nhận thấy trên thị trường hầu như không có món đồ nào phù hợp với sở thích của con trai mình.

Theo chia sẻ với tờ People, cửa hàng từng đạt mức lợi nhuận cao nhất khoảng 1.800 USD/tháng (khoảng 47 triệu đồng).

Không chỉ vậy, gia đình Wyatt còn kết nối được với hàng trăm phụ huynh có con cũng yêu thích robot hút bụi. Từ đó, họ tiếp tục phát triển dự án bằng việc xuất bản một cuốn sách thiếu nhi, lấy cảm hứng từ chính niềm đam mê đặc biệt của cậu bé.