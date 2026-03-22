Samsung đưa tính năng tốt nhất của iPhone đến Galaxy S26

AirDrop là một trong những tính năng nổi bật của hệ sinh thái Apple nhằm cho phép người dùng truyền tải tệp tin một cách liền mạch giữa các thiết bị của hãng. Vào năm ngoái, Google đã bẻ khóa tính năng này để cho phép nó tương thích với Quick Share trên các thiết bị Android, nhưng chỉ giới hạn trên dòng Pixel 9 và Pixel 10.

Mới đây, Samsung đã thông báo rằng họ sẽ sớm tích hợp tính năng AirDrop vào dòng Galaxy S26. Trong một cuộc họp báo tại Nhật Bản, Giám đốc điều hành mảng di động của Samsung, Choi Won-Joon, cho biết công ty đang lên kế hoạch hỗ trợ AirDrop trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi dự định hỗ trợ tính năng tương thích AirDrop bắt đầu từ Galaxy S26”. Tính năng này sẽ được bổ sung cho các thiết bị cao cấp mới nhất của Samsung thông qua một bản cập nhật phần mềm trong tương lai, mặc dù thời gian cụ thể cho bản cập nhật vẫn chưa được công bố.

Mục tiêu của Samsung là giúp người dùng iPhone dễ dàng chuyển sang thiết bị Galaxy hơn. Hiện tại, việc chia sẻ tệp tin giữa điện thoại Galaxy và thiết bị Apple thường gặp nhiều khó khăn, với các giải pháp thay thế yêu cầu ứng dụng của bên thứ ba hoặc công cụ dựa trên web gây ra sự chậm trễ và khó sử dụng. Trong khi đó, AirDrop cho phép truyền tệp chỉ với vài thao tác chạm, hỗ trợ mọi loại tệp, đồng thời mang lại trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch.

Trước đó, Google đã giúp Quick Share tương thích với AirDrop, bao gồm cả trên các thiết bị iPad và Mac, mà không cần sự cho phép của Apple. Đầu tháng này, Oppo cũng thông báo sẽ bổ sung tính năng mới vào dòng Find X9 của mình vào cuối tháng 3. Rất có thể Samsung sẽ dựa vào giải pháp của Google vì khả năng nhận được sự hỗ trợ từ Apple là rất thấp.

Hy vọng rằng tính năng mới sẽ sớm được Samsung áp dụng cho các thiết bị Galaxy khác. Việc Samsung tích hợp AirDrop vào các sản phẩm mới nhất là một bước đi hợp lý, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ rằng điều này liệu có đủ sức thuyết phục người dùng iPhone chuyển sang Galaxy. Hơn nữa, khả năng Apple sẽ tìm cách vá lỗi này khi Samsung tham gia vào cuộc chơi AirDrop cũng là một điều cần được cân nhắc.