Người dùng Galaxy S25 Ultra sắp có vũ khí giá trị của Galaxy S26 Ultra

Điều này có nghĩa là các camera tele 3x và 5x không được hưởng lợi từ tính năng đầy giá trị này. Sự hạn chế của chế độ khẩu độ ảo trên Galaxy S25 Ultra tương tự như việc sở hữu thẻ thành viên phòng gym nhưng chỉ sử dụng vòi nước uống.

Tin vui đến với người dùng Galaxy S25 Ultra.

Tuy nhiên, mọi thứ sắp thay đổi khi một người điều hành diễn đàn Samsung tại Hàn Quốc đã xác nhận rằng ống kính tele 3x và 5x trên Galaxy S25 Ultra cũng sẽ được trang bị chế độ khẩu độ ảo trong thời gian tới.

Vậy khẩu độ ảo thực chất là gì? Đây là một thủ thuật phần mềm của Samsung nhằm mô phỏng chế độ chụp ảnh ưu tiên khẩu độ giống như trên máy ảnh DSLR. Mặc dù camera điện thoại có khẩu độ cố định, Samsung đã sử dụng dữ liệu bản đồ độ sâu từ hệ thống camera kép để mô phỏng các giá trị khẩu độ khác nhau, và kết quả cho thấy tính năng này hoạt động rất hiệu quả.

Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung đã tích hợp khẩu độ ảo cho cả ống kính 3x và 5x, cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông qua ứng dụng camera mặc định mà không cần tìm kiếm trong chế độ Expert RAW. Giờ đây, các camera tele trên Galaxy S25 Ultra cũng nhận được nâng cấp tương tự, điều mà nhiều người thường xuyên chụp ảnh ở mức zoom 3x hoặc 5x đã mong đợi từ lâu.

Tính năng này cho người dùng trải nghiệm như Galaxy S26 Ultra mà không mất phí.

Samsung không bị ép buộc phải thực hiện nâng cấp này khi công ty hoàn toàn có thể giữ lại tính năng cho chu kỳ nâng cấp tiếp theo và sử dụng nó như một điểm nhấn cho Galaxy S27. Tuy nhiên, hãng đã quyết định triển khai một số nâng cấp từ Galaxy S26 cho dòng Galaxy S25 thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Cụ thể, khả năng thu phóng video đã được nâng cấp từ 20x lên 25x, cùng giao diện Ambient được thiết kế lại mượt mà và Bixby được tối ưu hóa bằng Perplexity.

Bản cập nhật One UI 8.5 ổn định cho dòng Galaxy S25 dự kiến sẽ được phát hành vào quý 2/2026, trong khi tính năng mở rộng ống kính tele với khẩu độ ảo có thể ra mắt sớm hơn thông qua bản cập nhật ứng dụng Expert RAW. Người dùng sẽ nhận được hai nâng cấp camera đáng kể mà không phải tốn thêm chi phí nào.