Giải eSports Đông Nam Á cấp độ đội tuyển quốc gia: Việt Nam top 2, sau Indonesia

SEA Esports Nations Cup 2026 (SNC 2026) đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), sau hai ngày tranh tài sôi động trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026.

Là mùa giải đầu tiên của giải đấu thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á do Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng, SNC 2026 đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng thi đấu chung, có cấu trúc và định hướng dài hạn cho eSports khu vực. Giải đấu quy tụ 91 vận động viên và 6 huấn luyện viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở các bộ môn Teamfight Tactics, PUBG Mobile, Crossfire: Legends và Total Football.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF), Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) nhấn mạnh, ý nghĩa của SNC 2026 không chỉ nằm ở kết quả thi đấu hay những tấm huy chương, mà còn ở tinh thần “11 as One” – nơi 11 quốc gia Đông Nam Á cùng hội tụ, cạnh tranh, kết nối và chung tay xây dựng tương lai cho thể thao điện tử khu vực.

Trong hai ngày thi đấu, các đội tuyển đã mang đến nhiều màn trình diễn chất lượng, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, niềm tự hào màu cờ sắc áo và khát vọng khẳng định vị thế của esports Đông Nam Á. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã có một kỳ thi đấu ấn tượng, giành 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, qua đó đứng thứ 2 toàn đoàn trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Cụ thể, ở bộ môn PUBG Mobile nội dung Duo, hai vận động viên Nguyễn Anh Quân và Phan Văn Đông đã thi đấu xuất sắc, mang về Huy chương Vàng cho Đội tuyển Việt Nam. Ở bộ môn Total Football, vận động viên Đoàn Trọng Tấn giành Huy chương Bạc. Đội tuyển Crossfire: Legends gồm các vận động viên Nguyễn Thế Thảo, Lê Hoàng Gia Bảo, Vũ Thành Đạt, Đỗ Bảo Quang, Đỗ Văn Tình và Phạm Hồ Minh Lợi cũng giành Huy chương Bạc, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, ở bộ môn Teamfight Tactics nội dung nữ, hai vận động viên Đào Mai Anh và Lê Hoàng Phương Anh đã mang về thêm 02 huy chương cho Đội tuyển Việt Nam. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên nữ Việt Nam tại SNC 2026, mà còn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển esports nữ mà Việt Nam đã kiên trì thúc đẩy trong nhiều năm qua.

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực trong việc đưa các nội dung thi đấu nữ vào hệ thống thi đấu thể thao điện tử tại các kỳ Đại hội, tiêu biểu như SEA Games 31 tại Việt Nam và SEA Games 32 tại Campuchia. Việc các vận động viên nữ tiếp tục đạt thành tích tại SNC 2026 cho thấy tiềm năng phát triển của eSports nữ, đồng thời phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng cơ hội thi đấu, xây dựng lực lượng vận động viên đa dạng và thúc đẩy sự phát triển cân bằng, bền vững của thể thao điện tử.

Một trong những dấu ấn chuyên môn của giải đấu năm nay là việc lần đầu tiên SEAEF áp dụng SNC Ranking System – hệ thống xếp hạng đội tuyển quốc gia dành cho esports Đông Nam Á. Hệ thống này được xây dựng nhằm ghi nhận thành tích thi đấu theo mùa giải, tạo cơ sở theo dõi năng lực cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia, đồng thời góp phần thiết lập chuẩn mực chung cho hệ thống thi đấu esports khu vực.

Cũng tại lễ bế mạc, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Trưởng Ban Tổ chức Vietnam GameVerse 2026 đánh giá, việc Vietnam GameVerse phối hợp cùng SEAEF tổ chức một giải vô địch thể thao điện tử chính thức dành cho các đội tuyển quốc gia trong khu vực là một dấu mốc có ý nghĩa, góp phần tăng cường kết nối giữa các quốc gia Đông Nam Á và mở ra những bước phát triển mới cho thể thao điện tử khu vực.

Việc SNC 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026 cũng cho thấy mô hình hợp tác mới giữa thể thao điện tử, ngành công nghiệp game, truyền thông và cộng đồng sáng tạo. Thành công của mùa giải đầu tiên không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với SEAEF và các liên đoàn thành viên, mà còn đặt nền móng cho một hệ thống thi đấu cấp đội tuyển quốc gia chuyên nghiệp, bền vững và giàu bản sắc Đông Nam Á.

SEA Esports Nations Cup 2026 khép lại, nhưng tinh thần “11 as One” sẽ tiếp tục được lan tỏa như biểu tượng của sự đoàn kết, hợp tác và khát vọng phát triển chung của thể thao điện tử Đông Nam Á.