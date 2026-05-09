Ra mắt smartphone tầm trung có pin 8000 mAh, thiết kế giống iPhone 17

OnePlus Nord CE6 đã được trình làng tại Ấn Độ, sở hữu chip Snapdragon 7s Gen 4, màn hình lớn và pin dung lượng khủng. Ở mặt trước, Nord CE6 có màn hình AMOLED 6.78 inch với tần số quét 144Hz và độ phân giải 1.5K. Màn hình hỗ trợ độ sáng lên đến 1800 nit ở chế độ độ sáng cao (HBM).

Bên trong, chip Snapdragon 7s Gen 4 được kết hợp với RAM 8GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong lên đến 256GB chuẩn UFS 3.1.

3 màu của OnePlus Nord CE6.

Về nhiếp ảnh, thiết bị có thiết lập camera sau kép với camera chính 50MP - sử dụng cảm biến OmniVision OV50D40 cùng với camera đơn sắc 2MP. Camera trước 32MP hỗ trợ chụp ảnh selfie.

Điện thoại OnePlus sở hữu viên pin dung lượng lớn 8000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, sạc ngược có dây 27W.

OnePlus Nord CE6 chạy giao diện người dùng OxygenOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16 và bao gồm một số tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

OnePlus Nord CE6 là chiếc smartphone pin "khủng" đáng mua.

Thiết bị đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K về khả năng chống bụi và nước, đồng thời đạt chứng nhận MIL-STD-810H. Máy có cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, loa stereo và cảm biến hồng ngoại.

Về kết nối, điện thoại hỗ trợ hai SIM với 5G cùng với Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS và cổng USB Type-C 2.0.

OnePlus Nord CE6 có các tùy chọn màu sắc: Xanh lam tươi, Trắng ngọc trai và Đen tuyền.

Giá khởi điểm của máy khá hấp dẫn, chỉ từ 29.999 Rupee (khoảng 8,3 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB trong khi phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB có giá 32.999 Rupee (khoảng 9,1 triệu đồng). Thiết bị đã được bán ra trên cửa hàng trực tuyến OnePlus Ấn Độ, Amazon Ấn Độ và một số nhà bán lẻ truyền thống.