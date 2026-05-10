Ông vua smartphone tầm trung khiến nhiều flagship phải dè chừng

Thị trường smartphone tầm trung vào năm 2026 không còn là nơi để các công ty hy sinh các tính năng để cạnh tranh hoặc hướng người dùng đến các mẫu cao cấp. Đây đã trở thành một chiến trường, nơi các thương hiệu cố gắng mang đến trải nghiệm gần gũi với flagship để người dùng không phải chi gấp đôi cho một sản phẩm cao cấp.

Honor 600 là một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình trên thị trường tầm trung. Thay vì cố gắng cách mạng hóa, sản phẩm này tập trung vào những gì người dùng yêu thích ở các điện thoại đắt tiền: thiết kế tinh tế, màn hình sáng và camera đáng tin cậy, tất cả đều được đưa xuống mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thiết bị có thiết kế gợi nhớ đến dòng iPhone 17 với kiểu dáng tương tự, nhưng cũng mang dáng dấp của một phiên bản thu nhỏ từ dòng Honor Magic. Đặc biệt, máy đạt các tiêu chuẩn chống nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, cho thấy sự ưu tiên của hãng về độ bền vật lý, điều hiếm thấy ở các thiết bị tầm trung.

Màn hình AMOLED 6,57 inch cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trên thiết bị. Với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 8.000 nits, màn hình này vẫn rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Chất lượng loa vượt trội so với nhiều điện thoại tầm trung khác, mang đến trải nghiệm giải trí hài lòng.

Bên trong, điện thoại được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 mang lại hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm pin. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, máy hoạt động mượt mà, mở ứng dụng nhanh chóng và xử lý đa nhiệm dễ dàng. Mặc dù không phải là một điện thoại chơi game chuyên dụng, Honor 600 vẫn có thể xử lý tốt các tựa game hiện đại. MagicOS 10 có thể tự động nhóm các ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm mà không cần phải tổ chức lại màn hình chính.

Ở mặt sau, camera chính 200 MP được thiết kế cho các tình huống thực tế. Mặc dù không có ống kính zoom khủng như các mẫu Pro, cảm biến chính vẫn rất mạnh mẽ. Các đánh giá cho thấy trong điều kiện ánh sáng yếu, máy vẫn chụp được những bức ảnh rõ nét. Các chế độ chụp như Classic, Vibrant và Authentic mang đến sự đa dạng cho người dùng, đặc biệt là chế độ Authentic giúp ảnh trông tự nhiên hơn.

Với pin 6.400 mAh, Honor 600 mang lại khả năng hoạt động bền bỉ. Trong một ngày sử dụng bình thường, người dùng không cần lo lắng về việc sạc pin. Khi cần sạc, công nghệ sạc nhanh 80W giúp nạp lại năng lượng nhanh chóng, cùng với tính năng sạc ngược khá tiện lợi.

Nhìn chung, Honor 600 được định giá như một “flagship dễ tiếp cận”, mang đến trải nghiệm cao cấp mà không cần chi tiêu quá nhiều. Sản phẩm không cố gắng trở thành thiết bị mạnh nhất mà là sản phẩm đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống hàng ngày. Với khả năng chụp ảnh tốt, độ bền cao và thời gian sử dụng pin ấn tượng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nâng cấp mà không phải tốn kém.