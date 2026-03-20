Samsung vướng nghi vấn chiến lược giữ chân người dùng Galaxy S26 Ultra

Đáng chú ý, sau vài ngày sử dụng, nếu người dùng cảm thấy những cải tiến trên Galaxy S26 Ultra không xứng đáng với mức giá 1.300 USD (34,21 triệu đồng), họ có thể trả lại sản phẩm và nhận lại toàn bộ tiền.

Nhiều người dùng Galaxy S26 Ultra đang có ý định trả lại máy?

Tuy nhiên, theo thông tin từ các nguồn tin không chính thức, Samsung dường như không muốn người dùng trả lại thiết bị này. Công ty đang đề nghị hoàn lại 250 USD (6,58 triệu đồng) cho những ai quyết định giữ lại Galaxy S26 Ultra. Chương trình hoàn tiền này hoạt động như sau: khi người dùng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Samsung để yêu cầu trả lại sản phẩm, thay vì xử lý yêu cầu, nhân viên hỗ trợ sẽ đề nghị hoàn tiền để ngăn họ trả lại thiết bị.

Đây là thông tin đã gây ra nhiều nghi ngờ, bởi Samsung chưa từng áp dụng chiến lược hoàn trả bất thường như vậy trước đây. Dù dòng sản phẩm mới đang bán chạy, với hơn 1,5 triệu đơn đặt hàng tại Hàn Quốc, nhiều người vẫn cho rằng thông tin về chương trình hoàn tiền có thể là sai lệch. Một số người dùng đã liên hệ với Samsung để xác nhận thông tin này, nhưng công ty khẳng định họ “không thể bồi thường cho các đơn đặt hàng thiết bị Galaxy S26”.

Tính năng màn hình riêng tư là một trong những điều khiến người dùng Galaxy S26 Ultra khó chịu.

Galaxy S26 Ultra hiện là một trong những điện thoại cao cấp nhất đến từ Samsung, nhưng nhiều người cho rằng sản phẩm chỉ có những nâng cấp hạn chế so với phiên bản S25 Ultra. Cụ thể, thiết bị vẫn sử dụng viên pin 5.000 mAh giống như mẫu năm ngoái, trong khi nhiều điện thoại giá rẻ hiện nay đã trang bị pin lớn hơn 10.000 mAh.

Một trong những lý do khiến người dùng có thể muốn trả lại Galaxy S26 Ultra chính là tính năng màn hình bảo mật. Mặc dù Samsung quảng cáo đây là một tính năng đột phá giúp bảo vệ quyền riêng tư ở nơi đông người, tuy nhiên nhiều người đã phàn nàn rằng màn hình trở nên kém sáng hơn và gây ra các triệu chứng khó chịu như đau đầu khi sử dụng.