Galaxy S26 rất thành công, tại sao Samsung Mobile đang ở “tình trạng khẩn cấp”?

Theo các báo cáo, Samsung đã kích hoạt khung quản lý khẩn cấp cho toàn bộ bộ phận Mobile eXperience (MX), đồng thời đưa bộ phận này vào cùng nhóm với các đơn vị khác thuộc Device eXperience (DX) đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí tương tự.

Đáng chú ý, bộ phận Device Solutions (DS) tập trung vào chip vẫn nằm ngoài khuôn khổ khẩn cấp. Bộ phận bán dẫn hiện đang được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của Samsung nhưng đang tạo ra áp lực tài chính lớn cho các bộ phận mua linh kiện. Mặc dù Galaxy S26 đang rất được ưa chuộng, giá bộ nhớ đã tăng vọt hơn 850% trong năm qua và gây ra lo ngại cho bộ phận MX. Các thiết bị Galaxy cao cấp phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ hiệu năng cao, và sự gia tăng giá cả mà bộ phận DS yêu cầu đã làm thay đổi cấu trúc chi phí của toàn bộ dòng sản phẩm.

Mặc dù Galaxy S26 đã trở nên đắt đỏ, doanh số bán hàng của sản phẩm vẫn ấn tượng. Tuy nhiên, việc giá bộ nhớ tăng gấp 8 lần đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Bộ phận MX của Samsung đã báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 12.900 tỷ won vào năm ngoái, nhưng dự báo hiện tại cho thấy con số này có thể giảm xuống khoảng 5.000 tỷ won trong năm nay, tương đương mức giảm hơn 60%.

Sự căng thẳng này giải thích tại sao thành công của Galaxy S26 không nhất thiết mang lại sự thoải mái về tài chính cho bộ phận Samsung Mobile. Mặc dù Samsung có thể thống trị lĩnh vực sản xuất chip, nhưng họ vẫn phải đối mặt với lạm phát giá cả trong các mảng phần cứng tiêu dùng. Việc tích hợp theo chiều dọc mang lại nhiều lợi thế, nhưng không hoàn toàn bảo vệ các đơn vị kinh doanh riêng lẻ của công ty Hàn Quốc khỏi những biến động của thị trường.