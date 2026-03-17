Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đang "làm nền" cho Galaxy S26 Ultra?

Dòng Galaxy S26 của Samsung năm 2026 gồm ba phiên bản: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá, hai phiên bản Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus không nhận được nhiều thay đổi đáng kể so với các thế hệ trước. Điều này khiến chúng bị xem là những lựa chọn ít nổi bật hơn trong cùng dòng sản phẩm trong khi phiên bản Ultra thu hút phần lớn sự chú ý.

Sự khác biệt ngày càng lớn với phiên bản Ultra

Trong nhiều năm gần đây, Galaxy S Ultra đã trở thành sản phẩm chủ lực của Samsung trong phân khúc flagship. Galaxy S26 Ultra tiếp tục xu hướng này với nhiều tính năng mới, bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, các tính năng AI mở rộng, camera cải thiện và tốc độ sạc nhanh hơn.

Galaxy S26.

Với mức giá cao, Galaxy S26 Ultra vẫn là thiết bị mang lại nhiều công nghệ mới nhất của Samsung. Một số báo cáo cho thấy phiên bản Ultra có lượng đặt trước và doanh số ban đầu khá cao, phản ánh sự quan tâm lớn của người dùng đối với mẫu máy này.

Ngược lại, Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus có ít thay đổi so với các thế hệ trước. Chẳng hạn, Galaxy S26 vẫn hỗ trợ sạc có dây 25W cũ kỹ. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra đã nâng tốc độ sạc lên 60W. Sự khác biệt này khiến khoảng cách về tính năng giữa phiên bản Ultra và hai mẫu còn lại ngày càng lớn.

Tính năng cao cấp ít xuất hiện trên các bản tiêu chuẩn

Một vấn đề khác được nhắc tới là sự thiếu đồng bộ về tính năng giữa các phiên bản trong dòng Galaxy S. Một số công nghệ mới chỉ xuất hiện trên phiên bản Ultra, các mẫu Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus không được trang bị.

Bộ ba Galaxy S26 năm nay.

Ví dụ, lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình, các cải tiến lớn về camera hoặc những thay đổi đáng kể về thiết kế vẫn chủ yếu tập trung ở phiên bản Ultra. Điều này khiến giá trị tổng thể của các mẫu flagship tiêu chuẩn bị đánh giá thấp hơn.

Trong khi đó, Apple gần đây có xu hướng đưa nhiều tính năng từ dòng Pro xuống các phiên bản iPhone tiêu chuẩn. Ví dụ, iPhone 17 được trang bị camera chính 48 MP, màn hình ProMotion 120Hz, chip xử lý nhanh hơn và dung lượng lưu trữ tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Nhờ những thay đổi này, iPhone 17 được dự đoán có thể trở thành một trong những smartphone "bán chạy" trong năm 2026.

Người dùng có thêm lựa chọn ở phân khúc khác

Đối với người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại Samsung ổn định để sử dụng hàng ngày, Galaxy S26 hoặc S26 Plus vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản của một smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, nếu người dùng không chọn Galaxy S26 Ultra vì giá cao, một số ý kiến cho rằng các mẫu điện thoại tầm trung của Samsung có thể mang lại giá trị tốt hơn. Dòng Galaxy A hiện nay đã được trang bị nhiều tính năng trước đây chỉ có trên flagship trong khi giá bán thấp hơn đáng kể.

Dù hiệu năng và một số tính năng cao cấp như Galaxy AI có thể bị cắt giảm, trải nghiệm tổng thể của các smartphone tầm trung vẫn đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu phổ biến của người dùng, từ chụp ảnh, xem video đến sử dụng các ứng dụng hàng ngày.