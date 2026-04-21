Nỗi ám ảnh màn hình sọc xanh trở lại trên Galaxy S26 Ultra

Người hâm mộ Samsung bắt đầu chú ý đến sự cố màn hình sọc xanh vào năm 2022 sau khi vấn đề này xuất hiện trên màn hình ngoài của Galaxy Z Fold4. Mặc dù công ty Hàn Quốc đã thay thế điện thoại mới cho người dùng, nhưng sản phẩm thay thế lại gặp phải sự cố về bo mạch chủ, dẫn đến chi phí sửa chữa cao và trở thành rác thải điện tử.

Chiếc Galaxy S21 Ultra và Galaxy Note20 Ultra bị sự cố màn hình sọc xanh trước đây.

Sau đó, chiếc Galaxy Note20 Ultra của một người dùng cũng gặp phải tình trạng đường kẻ xanh, tương tự vấn đề trên chiếc Galaxy S22 Ultra khác. Mặc dù Galaxy Note20 Ultra vẫn hoạt động bình thường, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn ở mẫu Galaxy S22 Ultra do sự tích tụ các lỗi về màn hình.

Nhiều người dùng Galaxy S23 Ultra cũng đã báo cáo về việc xuất hiện đường kẻ màu hồng hoặc xanh lá cây trên màn hình sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm gần đây. Đáng chú ý, vấn đề xuất hiện ngay cả khi điện thoại không có hư hỏng vật lý hay do nước.

Tuy nhiên, có lẽ điều đáng lo ngại nhất là một bài đăng trên X đã thu hút nhiều sự chú ý, cho thấy một chiếc Galaxy S26 Ultra mới đã xuất hiện đường kẻ dọc màu xanh lá cây khá dày. Mặc dù chưa thể xác nhận tính xác thực của thông tin này, nhưng nếu đúng, người dùng chiếc Galaxy S26 Ultra đó sẽ cần thay màn hình.

Galaxy S26 Ultra bị sự cố tương tự?

Quan trọng hơn, người dùng chắc chắn cảm thấy lo lắng trong bối cảnh họ đã phải chi hàng chục triệu đồng cho một điện thoại cao cấp từ một thương hiệu nổi tiếng để nhận được trải nghiệm không như mong đợi với chỉ một vạch xanh trên màn hình.

Trong thực tế, vấn đề này không chỉ giới hạn ở các điện thoại Galaxy S23, mà còn xuất hiện trên Galaxy S21 FE và S22 Ultra, với một số người dùng được Samsung thay thế miễn phí.

Nếu gặp phải tình trạng đường kẻ xanh trên màn hình, người dùng được khuyến cáo đến trung tâm dịch vụ Samsung gần nhất. Yêu cầu báo giá thay thế màn hình và đề nghị thay thế miễn phí, viện dẫn chính sách của Samsung. Nếu nhân viên từ chối, hãy yêu cầu gửi phiếu sửa chữa qua email và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Samsung để khiếu nại về chất lượng sản phẩm, và nếu may mắn có thể sẽ nhận được sự đồng ý thay màn hình miễn phí.