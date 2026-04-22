Không cần Galaxy S26, nhiều điện thoại Galaxy cũ sắp “lên đời”

Samsung đang tiến hành chuẩn bị cho việc phát hành rộng rãi One UI 8.5 đến nhiều điện thoại Galaxy đời cũ nhằm mang đến một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật từ dòng Galaxy S26. Bản beta của One UI 8.5 sẽ bao gồm các thiết bị như Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 và Galaxy S25 FE.

Một số tính năng đáng chú ý trong bản beta này bao gồm sàng lọc cuộc gọi, cho phép người dùng trả lời các cuộc gọi từ số lạ và hiển thị bản ghi âm trực tiếp trên điện thoại. Ngoài ra, Samsung cũng giới thiệu Creative Studio, với các công cụ chỉnh sửa ảnh động và tạo nhãn dán ngay trong ứng dụng Thư viện.

Ứng dụng Photo Assist cũng được cập nhật mang đến các công cụ xóa đối tượng và làm đầy nền được cải tiến. Đặc biệt, tính năng Audio Eraser đã được mở rộng, cho phép người dùng loại bỏ tiếng ồn gió và các âm thanh không mong muốn từ video không chỉ quay bằng ứng dụng camera mặc định mà còn từ các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp và Instagram.

Trải nghiệm người dùng sẽ được lên đời.

Hiện tại, bản cập nhật này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và chỉ giới hạn cho các mẫu tham gia chương trình. Chương trình đang được triển khai tại một số khu vực nhất định trên toàn cầu.

Bản cập nhật One UI 8.5 không chỉ bổ sung các tính năng mới mà còn tinh chỉnh giao diện người dùng, bao gồm các thay đổi trong bảng Cài đặt nhanh, Now Bar và thông báo. Trước đó, Samsung đã thực hiện cập nhật cho các mẫu Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 Ultra.