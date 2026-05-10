Hãng pin sạc dự phòng nổi tiếng lần đầu công loạt thiết bị thông minh mới này

Hãng công nghệ nổi tiếng với pin sạc dự phòng Anker vừa công bố dòng sản phẩm Eufy Baby, là bước mở rộng quan trọng của thương hiệu này trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé thông minh. Dải sản phẩm eufy Baby ra mắt lần này bao gồm máy hút sữa không dây Eufy S1 Pro, S1 và E20, máy rửa bình tiệt trùng S1 Pro, camera giám sát em bé, bình hâm nóng sữa E10 và bình giữ lạnh sữa E10.

Trọng tâm của hệ sinh thái Eufy Baby là dải máy hút sữa không dây. Theo công bố của nhà sản xuất, sản phẩm nổi bật với công nghệ HeatFlow - công nghệ làm ấm được thiết kế để hỗ trợ dòng sữa chảy tốt hơn, tăng sự thoải mái và giảm nguy cơ tắc tia sữa. Đặc biệt là hộp đựng kiêm sạc dự phòng với dung lượng 5.000mAh.

Trong đó, Eufy S1 Pro là dòng máy hút sữa cao cấp với hộp sạc từ tính tiện lợi, thiết kế nhỏ gọn đặt vừa trong áo ngực, lực hút lên đến 300 mmHg, kết nối ứng dụng Eufy Baby và công nghệ OptiRhythm giúp cá nhân hóa nhịp hút theo nhu cầu của từng người dùng.

Ứng dụng đi kèm cho phép người dùng điều khiển và theo dõi quá trình hút sữa trực tiếp trên điện thoại. Chẳng hạn, gười dùng có thể lựa chọn các chế độ hút có sẵn hoặc tự thiết lập chương trình riêng bằng cách điều chỉnh lực hút, tốc độ, nhịp hút, nhiệt độ và thời gian hoạt động. Các thông số được lưu và thay đổi linh hoạt trên ứng dụng, hỗ trợ cá nhân hóa quá trình sử dụng theo từng giai đoạn chăm sóc con.

Eufy S1 mang những công nghệ cốt lõi của dòng máy hút sữa làm ấm vào một lựa chọn linh hoạt hơn. Còn Eufy E20 được giới thiệu là lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong dải sản phẩm, vẫn giữ các lợi ích quan trọng như công nghệ làm ấm HeatFlow, kết nối ứng dụng Eufy Baby, thiết kế rảnh tay và lực hút mạnh.

Bên cạnh máy hút sữa, Eufy Baby cũng giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ cho hành trình chăm sóc trẻ nhỏ. Máy rửa bình tiệt trùng S1 Pro được phát triển nhằm giảm tải công việc vệ sinh bình sữa hằng ngày, kết hợp khả năng rửa, tiệt trùng, sấy khô và lưu trữ trong một thiết bị thông minh. Hay camera giám sát em bé Eufy giúp theo dõi bé từ xa,...