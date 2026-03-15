Đánh giá chi tiết Galaxy S26 Ultra: Liệu có đáng mua không?

Samsung Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone Android cao cấp được chú ý trong năm 2026. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, bổ sung một số tính năng AI mới, cải thiện tốc độ xử lý camera và tăng tốc độ sạc so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố phần cứng quan trọng gần như không thay đổi: đung lượng pin vẫn giữ ở mức 5.000 mAh, cảm biến camera không lớn hơn và máy cũng không hỗ trợ chuẩn sạc Qi2. Những điểm này khiến một bộ phận người dùng đặt câu hỏi về mức độ đổi mới của dòng Ultra.

Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 32,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Ngoài ra, sản phẩm còn có phiên bản 512GB và bản 1TB đi kèm RAM 16GB.

Thiết kế mỏng hơn, màn hình gần như không thay đổi

Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng màn hình 6,9 inch với độ phân giải 1440p và độ sáng HDR tối đa 2.600 nit, tương tự thế hệ trước. Samsung vẫn trang bị lớp phủ chống phản chiếu Gorilla Armor giúp giảm chói khi sử dụng ngoài trời.

Thiết kế tổng thể của máy mỏng hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra. Khi cầm trên tay, Galaxy S26 Ultra nhẹ và gọn hơn so với các smartphone lớn như iPhone 17 Pro Max.

Một thay đổi đáng chú ý là Samsung chuyển từ khung titanium sang khung nhôm sau hai năm sử dụng titanium trên dòng Ultra. Camera sau được sắp xếp trong cụm dạng “viên thuốc”, giúp mặt lưng trông gọn gàng hơn.

Máy có 4 tùy chọn màu: Đen, Trắng, Xanh Dương Sky Blue và Tím Cobalt Violet. Trong hộp chỉ có điện thoại, cáp USB-C, sách hướng dẫn và que chọc SIM, không có củ sạc hoặc phụ kiện khác. Bút S Pen vẫn được tích hợp nhưng tiếp tục không có kết nối Bluetooth, tương tự thế hệ trước.

Màn hình Privacy Display và bảo mật

Tính năng nổi bật nhất trên Galaxy S26 Ultra là Privacy Display. Đây là công nghệ giúp hạn chế góc nhìn của màn hình nhằm bảo vệ nội dung hiển thị.

Màn hình sử dụng hai loại điểm ảnh OLED: loại có góc nhìn rộng và loại phát sáng theo hướng hẹp. Khi bật chế độ Privacy Display, các điểm ảnh góc rộng sẽ tắt, chỉ còn các điểm ảnh góc hẹp hoạt động.

Kết quả là màn hình trở nên rất khó nhìn nếu quan sát từ góc khoảng 45 độ hoặc lớn hơn. Khác với miếng dán chống nhìn trộm thông thường chỉ hạn chế góc nhìn ngang, công nghệ này hạn chế góc nhìn từ cả bốn hướng: trái, phải, trên và dưới. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này cho từng ứng dụng riêng lẻ, chẳng hạn ứng dụng ngân hàng.

Nhược điểm là khi bật chế độ này, độ sáng màn hình sẽ giảm nhẹ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người đứng gần vẫn có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình nếu góc nhìn không quá lệch.

Cảm biến vân tay siêu âm vẫn được sử dụng cho bảo mật sinh trắc học. Máy cũng có nhận diện khuôn mặt nhưng chỉ dựa trên hình ảnh 2D.

Camera và video

Hệ thống camera của Galaxy S26 Ultra không thay đổi lớn về phần cứng nên chất lượng ảnh tổng thể gần tương đương Galaxy S25 Ultra. Độ chi tiết và màu sắc giữ phong cách quen thuộc của dòng Galaxy.

Samsung đã điều chỉnh thuật toán để ảnh sáng hơn so với thế hệ trước. Khi so sánh, Galaxy thường cho hình ảnh có màu sắc rực rỡ hơn, iPhone 17 Pro có xu hướng tái tạo màu trung tính hơn.

Ngoài ra, khả năng chụp đêm của Galaxy S26 Ultra được cải thiện đáng kể, đặc biệt ở khả năng giảm nhiễu.

Camera selfie có góc nhìn rộng hơn, tiêu cự 23 mm thay vì 25 mm trước đây, cho phép đưa nhiều chủ thể hơn vào khung hình.

Về video, Samsung bổ sung codec APV (Advanced Professional Video). Đây là định dạng “intra-frame”, trong đó mỗi khung hình được lưu như một ảnh riêng biệt chất lượng cao, giúp quá trình chỉnh sửa video mượt hơn so với định dạng nén như HEVC. Tuy nhiên, dung lượng video rất lớn. Một phút video 4K có thể chiếm khoảng 6,75GB bộ nhớ.

Hiệu năng, phần mềm và thời lượng pin

Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên mọi thị trường. Bộ xử lý này đạt hiệu năng đơn nhân gần tương đương chip của Apple, giúp mở ứng dụng nhanh hơn và cải thiện tốc độ xử lý tổng thể.

Trong các thử nghiệm đồ họa, hiệu năng ban đầu tăng khoảng 25% so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khi chạy lâu, máy vẫn giảm hiệu năng do giới hạn nhiệt.

Bộ nhớ trong của chiếc flagship sử dụng chuẩn UFS 4.0 với các tùy chọn: 256GB, 512GB và 1TB.

Thiết bị chạy giao diện người dùng One UI 8.5 dựa trên hệ điều hành Android 16. Hệ thống bổ sung nhiều tính năng AI như: Gemini tích hợp sẵn, Bixby hỗ trợ bởi Perplexity và tính năng Now Nudge gợi ý hành động dựa trên nội dung trên màn hình.

Một số công cụ AI trong ứng dụng Gallery cho phép người dùng chuyển ảnh sang các phong cách đa dạng như tranh sơn dầu, màu nước hoặc hoạt hình.

Dung lượng pin của Galaxy S26 Ultra vẫn là 5.000 mAh. Thời gian sử dụng màn hình trung bình trong thử nghiệm khoảng 7 giờ 35 phút. Trong sử dụng thực tế, thời gian màn hình trung bình khoảng 6 giờ khi dùng từ 100% pin.

Điểm cải thiện lớn của máy nằm ở tốc độ sạc. Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sạc có dây 60W và sạc không dây 25W. Máy có thể sạc đầy trong khoảng 49 phút và đạt 76% pin sau 30 phút.

Âm thanh và phản hồi rung

Hệ thống loa stereo của Galaxy S26 Ultra có âm lượng lớn và âm trầm khá rõ. So với iPhone 17 Pro Max, âm thanh của Galaxy lớn hơn. Phản hồi rung của thiết bị khá ổn nhưng vẫn chưa đạt mức tốt nhất.

Nhìn chung, chiếc Galaxy S26 Ultra tiếp tục là mẫu smartphone Android cao cấp với hiệu năng mạnh và phần mềm được hỗ trợ lâu dài. Tuy nhiên, việc thiếu nâng cấp lớn về pin và camera khiến thiết bị không tạo ra khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Nếu đang sở hữu Galaxy S24 Ultra hoặc Galaxy S25 Ultra, người dùng chưa cần nâng cấp vội.