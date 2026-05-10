Bước ngoặt giúp PUBG Mobile Việt Nam hướng tới đấu trường Esports World Cup 2026

Tại sự kiện Vietnam GameVerse 2026, GAM Esports và The Expendables vừa công bố hợp tác chiến lược, đánh dấu lần đầu tiên một tổ chức Esports tư nhân của Việt Nam bắt tay toàn diện cùng đội tuyển PUBG vô địch thế giới. Thỏa thuận hướng đến mục tiêu xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế lớn như Esports World Cup 2026, PUBG Global Championship 2026 và chuỗi PUBG Global Series trong những năm tới.

Theo đó, đội hình mới sẽ thi đấu dưới tên GAM x TE (GTE). Đại diện hai bên cho biết đây không phải thương vụ sáp nhập hay thay thế, mà là sự kết hợp dựa trên tầm nhìn chung. GAM Esports mang đến hệ sinh thái vận hành, kinh nghiệm quản lý và định hướng phát triển dài hạn; trong khi The Expendables sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng chức vô địch PUBG Global Championship 2024.

Trong năm 2026, đội hình GTE dự kiến tham gia các giải đấu quốc nội thuộc hệ thống PUBG Vietnam Series (PVS), chuỗi 12 giải PUBG Global Series (PGS), đồng thời hướng đến hai sân chơi lớn nhất là Esports World Cup 2026 và PUBG Global Championship 2026.

GAM Esports hiện là một trong những tổ chức thể thao điện tử giàu thành tích tại Việt Nam. Đội tuyển được thành lập từ năm 2013, từng nhiều lần vô địch VCS và đại diện Việt Nam tham dự các kỳ Chung kết Thế giới bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Tổ chức này cũng nằm trong danh sách 40 câu lạc bộ thuộc chương trình EWC 2026 Club Partner Program, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách.

Trong khi đó, The Expendables được xem là một trong những đội PUBG thành công nhất của Việt Nam hiện nay. Thành tích nổi bật nhất của đội là chức vô địch PUBG Global Championship 2024 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 12/2024. Ngoài ra, đội còn từng ba lần vô địch PUBG Vietnam Series và lọt top 4 Esports World Cup 2025.

Việc GAM Esports hợp tác cùng The Expendables được xem là bước đi đáng chú ý của Esports Việt Nam, trong bối cảnh các tổ chức trong nước bắt đầu mở rộng đầu tư sang nhiều bộ môn và hướng đến hệ thống giải đấu toàn cầu.