Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, Apple dự kiến sẽ tiếp tục dẫn trước Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu trong năm 2026 và có thể cả năm 2027. Tuy nhiên, thị trường smartphone tại Mỹ đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể về thị phần iPhone và Android trong quý 3/2026.

Samsung đang tiếp tục lãnh đạo Android trước sức ép của thị trường.

Cụ thể, lượng xuất xưởng smartphone tại Mỹ đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, Apple vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với thị phần 57%, tăng từ 50% trong cùng kỳ năm trước. Samsung theo sau với 25% thị phần, tăng nhẹ từ 24% trong quý 3/2025. Các hãng khác như Motorola và Google đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về thị phần, nhường chỗ cho Apple và Samsung.

Báo cáo từ US Market Monitor của Counterpoint Research cho biết, sự gia tăng chi phí bộ nhớ đã gây áp lực lên các nhà sản xuất thiết bị Android, đặc biệt là trong phân khúc giá rẻ. Trong khi đó, Apple đã duy trì được thị phần 57% nhờ vào doanh số bán điện thoại cao cấp ổn định.

Mặc dù đang cải thiện vị thế của mình, Samsung vẫn là công ty duy nhất cứu vãn sự hiện diện của Android trên thị trường Mỹ. Công ty sở hữu hệ điều hành Android, Google, đã chứng kiến mức giảm thị phần từ 7% xuống còn 6% trong quý 3/2026. Motorola cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 12% xuống còn 8%.

Thị phần Android đang bị thu hẹp tại Mỹ, bất chấp nỗ lực của Samsung.

Theo các nguồn tin, Samsung đang thực hiện hai thay đổi lớn trong chiến lược sản phẩm của mình: cắt giảm mục tiêu xuất xưởng cho dòng Galaxy A và có thể tăng giá một số thiết bị Galaxy A lên tới 19%. Với động thái này, các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng Apple sẽ tiếp tục vượt trội hơn Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu trong năm 2026, trong khi vị trí á quân của Samsung có thể được duy trì vào năm 2027, ngay cả khi Galaxy S27 Pro ra mắt vào đầu năm sau.