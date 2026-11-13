Samsung Galaxy S27 lộ năm màu sắc mới trước ngày ra mắt

Theo đó, năm hình nền mặc định có thể đi kèm với những chiếc smartphone cao cấp thế hệ tiếp theo của Samsung đã được tiết lộ. Những hình nền này không chỉ mang đến cái nhìn mới mẻ mà còn gợi ý về các màu sắc mà Samsung có thể cung cấp cho dòng Galaxy S27 sắp tới.

Dòng Galaxy S27 được cho là có tổng cộng bốn thành viên khi ra mắt.

Báo cáo từ SammyGuru cho biết, năm hình nền do Samsung sản xuất cho dòng Galaxy S27 đã được phát hiện trong các tập tin firmware bị rò rỉ. Tất cả năm hình nền đều có thiết kế dải ruy băng gấp, nhưng mỗi hình nền lại mang một màu sắc khác nhau, bao gồm Trắng, Xanh navy, Xanh nhạt, Hồng và Đỏ burgundy. Điều đó cho thấy Samsung có thể sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 với năm tùy chọn màu sắc này.

Samsung thường cung cấp hình nền phù hợp với màu sắc của điện thoại, vì vậy những hình nền bị rò rỉ gần đây có thể là gợi ý về các lựa chọn màu sắc khả thi cho dòng Galaxy S27. Tuy nhiên, các màu sắc này vẫn chưa được Samsung chính thức xác nhận, và công ty hoàn toàn có thể thay đổi các tùy chọn màu sắc cuối cùng trước khi ra mắt. Ngoài ra, Samsung cũng có thể cung cấp thêm một số màu sắc độc quyền tại một số thị trường nhất định.

Các màu sắc sẽ được giới thiệu cùng dòng Galaxy S27?

Đáng chú ý, những hình ảnh bị rò rỉ chỉ hiển thị hình nền tĩnh, trong khi Samsung có thể sẽ giới thiệu hình nền động cho dòng Galaxy S27. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin nào về kế hoạch này.

Mặc dù dòng Galaxy S27 vẫn còn một thời gian nữa mới chính thức ra mắt, nhưng một số thông tin rò rỉ đã bắt đầu tiết lộ chi tiết về thiết kế, tính năng, thông số kỹ thuật, giá cả và thời gian ra mắt dự kiến. Năm hình nền này mang đến cái nhìn sơ lược về những gì Samsung có thể đang chuẩn bị cho các mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của công ty. Nhiều thông tin chi tiết hơn về dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ được công bố trong những tháng tới.