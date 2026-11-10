Người dùng Galaxy sẽ phải trả tiền cho thứ Samsung từng dùng để lôi kéo họ?

Kể từ khi ra mắt Galaxy AI cùng dòng Galaxy S24, Samsung đã cung cấp dịch vụ này hoàn toàn miễn phí để lôi kéo khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người dùng đang lo ngại rằng công ty có thể bắt đầu tính phí cho một số tính năng trong tương lai.

Samsung đang lên kế hoạch thu phí một số dịch vụ của Galaxy AI.

Mối lo ngại của người dùng càng có cơ sở khi báo cáo mới từ SammyGuru cho thấy Samsung hiện đang xem xét khả năng này và phát triển một gói đăng ký mới mang tên Galaxy AI Premium.

Theo thông tin cập nhật từ SamMobile vào ngày 9/11, gói đăng ký này sẽ có ba cấp độ: Starter, Plus và Pro. Những tên gọi này đã được ghi nhận trong ứng dụng Galaxy AI Premium, cho thấy Samsung đang nghiên cứu cách thức triển khai tính phí cho dịch vụ này.

Gói đăng ký Galaxy AI Premium sẽ cho phép người dùng truy cập nhiều tính năng hơn, bao gồm Photo assist và Browsing assist, cùng với các tính năng mới mà Samsung sẽ công bố trong thời gian tới. Hiện tại, gói này đang trong giai đoạn thử nghiệm sớm, và người dùng có thể đăng ký tham gia để trải nghiệm miễn phí. Đặc biệt, bất kỳ khoản tiền nào đã chi tiêu trong thời gian dùng thử sẽ được hoàn trả sau khi chương trình kết thúc.

Một số hình ảnh rò rỉ.

Về mặt giá cả, gói miễn phí sẽ cung cấp các tính năng AI tiêu chuẩn như Browsing assist, Now brief, Creative studio, Smart capture, Samsung Keyboard, Photo assist hay Personal Agent. Tuy nhiên, người dùng sẽ bị giới hạn dung lượng sử dụng. Khi hết dung lượng, họ sẽ cần mua gói tín dụng để nạp thêm hoặc đăng ký gói Max để sử dụng gấp 4 lần.

Gói Max cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các tính năng độc quyền như Gen Video, cho phép tạo video bằng AI từ ảnh, và Bixby Action giúp tự động hóa các tác vụ trên ứng dụng. Giá dự kiến cho gói Max là 4,99 USD/tháng hoặc 47,99 USD khi thanh toán hằng năm.

Hiện tại, ứng dụng không công bố danh sách thiết bị hỗ trợ cụ thể, nhưng có thông tin cho thấy gói này có thể độc quyền cho dòng Galaxy S27 trong giai đoạn đầu. Về khu vực, gói này có thể sẽ hỗ trợ Hàn Quốc và Mỹ, nhưng chưa có thông tin chính thức về việc triển khai rộng rãi hơn.

Các tính năng Galaxy AI Premium liệu có đáng giá?

Tóm lại, Samsung đang thử nghiệm gói đăng ký Galaxy AI Premium, với gói miễn phí sẽ giới hạn tính năng sử dụng. Nếu được triển khai thành công, đây có thể trở thành nguồn thu hấp dẫn cho Samsung. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những tính năng mới có đủ sức hấp dẫn để người dùng đăng ký hay không.