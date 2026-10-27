Giá điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold8: Đắt, rẻ ra sao so với iPhone Duo?

Cuối tháng 10/2026, trong khi giới công nghệ đang xôn xao với iPhone Duo giá "trên trời" thì Samsung lại trái ngược khi đang giảm giá sâu cho dòng Galaxy Z Fold8. Hiện, phiên bản rẻ nhất của Z Fold8 có giá bán thực tế thấp hơn khoảng 25 triệu đồng so với phiên bản rẻ nhất của iPhone Duo.

Samsung Galaxy Z Fold8.

Đặc biệt, với số tiền 64,99 triệu đồng của iPhone Duo phiên bản rẻ nhất thì người dùng đã có thể mua được chiếc Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dung lượng RAM/ROM là 16GB/1TB - "khủng" nhất trong dòng Z8 series, thậm chí còn tiết kiệm 2 triệu đồng.

Về mức độ giảm giá, giảm sâu nhất là Galaxy Z Fold8 phiên bản 12GB/256GB và Galaxy Z Fold8 Ultra phiên bản 16GB/1TB đều đang giảm 7 triệu đồng, tương ứng còn 39,99 triệu đồng và 63,99 triệu đồng. Các phiên bản khác có mức giảm 4,5 - 6,5 triệu đồng.

Samsung Galaxy Z Fold8 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về công thái học khi trở thành mẫu điện thoại gập gọn nhẹ nhất của Samsung. Với độ dày chỉ 9,7mm khi đóng lại và khối lượng 201g, người dùng có thể bỏ máy vào túi quần âu hay túi áo khoác mà không thấy vướng víu. Khung viền Advanced Armor Aluminum kết hợp mặt lưng kính Victus 2 giúp máy cứng cáp nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát.

Điểm thay đổi lớn trên Galaxy Z Fold8 chính là màn hình chính 7,6-inches với tỉ lệ 4:3 hoàn toàn mới. Tỉ lệ này cho không gian hiển thị vuông vắn hơn, phù hợp khi cần xem các bảng tính Excel phức tạp hay đọc tài liệu PDF dài. Tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm, chuyển đổi ứng dụng diễn ra mượt mà.

Sức mạnh của Galaxy Z Fold8 đến từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Với 12GB - 16GB RAM, máy cho phép bạn mở cùng lúc nhiều ứng dụng trên màn hình lớn mà không gặp tình trạng tải lại.

Sản phẩm sở hữu cụm camera kép mặt sau cùng độ phân giải 50MP. Tính năng Nightography giúp chụp ảnh thiếu sáng tại các buổi tiệc tối hay quán cafe nà ít nhiễu hạt. Đặc biệt, khả năng quay phim UHD 8K ở 30fps giúp ghi lại những thước phim kỷ niệm với độ chi tiết cao.

Bảng giá tham khảo Samsung Galaxy Z Fold8:

Sản phẩm RAM/ROM Giá gốc (triệu đồng) Giá hiện tại (triệu đồng) Galaxy Z Fold8 12GB/256GB 46,99 39,99 12GB/512GB 52,99 48,49 16GB/1TB 64,99 58,49 Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB/256GB 58,99 54,49 12GB/512GB 52,99 48,49 16GB/1TB 70,99 63,99

* Giá tham khảo ngày 26/10/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.