Theo thông tin được trang Android Treasure phát hiện, hai mẫu điện thoại Samsung chưa công bố đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA. Dựa trên số hiệu model và tên mã, nguồn tin nhận định đây có thể là các phiên bản dành cho thị trường Mỹ của Galaxy Z Fold9 và Z Fold9 Ultra.

Thông tin chứng nhận từ cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA.

Cụ thể, hai thiết bị mang số hiệu SM-F981U và SM-F986U, tương ứng với tên mã HP và Q9. Trong đó, SM-F981U được cho là phiên bản kế nhiệm Galaxy Z Fold8, còn SM-F986U có thể thuộc về bản kế nhiệm Galaxy Z Fold8 Ultra.

Nhận định này xuất phát từ cách Samsung đặt tên sản phẩm ở thế hệ trước. Galaxy Z Fold8 và Z Fold 8Ultra có số hiệu model lần lượt là SM-F971 và SM-F976, với tên mã H8 và Q8. Đáng chú ý, hậu tố U thường được Samsung sử dụng cho các phiên bản phân phối tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu IMEI chỉ giúp nhận diện sự tồn tại của thiết bị và một số thông tin định danh cơ bản, không tiết lộ cấu hình phần cứng hay tính năng cụ thể. Vì vậy, những thông tin liên quan đến Galaxy Z Fold9 và Z Fold9 Ultra hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán.

Dòng Galaxy Z9 dường như không tạo khác biệt so với tiền nhiệm.

Camera 200 MP có thể xuất hiện trên Galaxy Z Fold9 Ultra

Bên cạnh thông tin về dòng Galaxy Z thế hệ tiếp theo, một báo cáo từ Sammy Guru cũng tiết lộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thương mại liên quan đến các mẫu điện thoại gập Samsung dự kiến ra mắt năm 2027.

Theo đó, thiết bị có tên mã B9 được cho là Galaxy Z Flip9, trong khi Q9 nhiều khả năng chính là Galaxy Z Fold9 Ultra. Cơ sở dữ liệu ghi nhận Galaxy Z Flip9 có thể được trang bị camera góc rộng chính độ phân giải 50 MP. Trong khi đó, Galaxy Z Fold9 Ultra được liệt kê với camera chính 200 MP.

Nếu thông tin chính xác, Samsung nhiều khả năng vẫn duy trì độ phân giải camera chính tương tự thế hệ tiền nhiệm. Điều đáng chờ đợi là hãng có nâng cấp cảm biến hình ảnh mới hay tiếp tục sử dụng cảm biến hiện tại với những cải tiến về thuật toán xử lý ảnh.

Cơ sở dữ liệu được phát hiện trước đó bởi Sammy Guru.

Đối với Galaxy Z Fold9 phiên bản tiêu chuẩn, thông số camera chính hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, khả năng thiết bị tiếp tục sử dụng camera 50 MP như thế hệ trước là điều có thể xảy ra.

Trước đó, một số thông tin rò rỉ cũng đề cập đến kế hoạch phát triển các thiết bị gập mới của Samsung trong năm 2027, bao gồm Galaxy Z Fold9 Pro, Z Slide và Z TriFold2. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Samsung chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về những sản phẩm này. Các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu IMEI và thương mại vẫn cần được xem là thông tin rò rỉ, chưa phải cấu hình chính thức của các mẫu smartphone gập thế hệ mới.