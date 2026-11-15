Mẫu điện thoại Samsung Galaxy cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm

Được đánh giá là một trong những ứng viên cho danh hiệu smartphone có chất lượng/giá tốt nhất hiện nay, Galaxy A57 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm trong phân khúc, gồm Google Pixel 10a, Redmi Note 17 Pro, Motorola Edge 70 Fusion, OPPO Reno 16 Pro và iPhone 17e.

Galaxy A57 hiện đang có giá khoảng 10,7 triệu đồng tại Việt Nam.

Chiếc smartphone của Samsung gây ấn tượng khi sở hữu màn hình 6,7 inch, kích thước vừa phải, cùng với pin 5.000 mAh cho thời gian sử dụng khoảng một ngày, tùy thuộc vào thói quen sử dụng của người dùng. Mặt sau của máy được trang bị ba camera: camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP, hỗ trợ quay video 4K cả ở mặt trước và mặt sau với cảm biến trước 12 MP. Máy có các tùy chọn RAM từ 8 đến 12 GB, cùng bộ nhớ trong từ 128 GB đến 512 GB.

Galaxy A57 được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một sản phẩm từ thương hiệu uy tín như Samsung. Mặc dù không sở hữu những tính năng cao cấp như Galaxy S26 Ultra, nhưng Galaxy A57 vẫn mang lại sự cân bằng tốt về giá cả và hiệu suất. Đây là chiếc điện thoại phù hợp cho những người cần một thiết bị tiện dụng cho việc sử dụng hàng ngày, đồng thời có khả năng chụp ảnh tốt và được cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới.

Chiếc điện thoại này được xem là lựa chọn rất thú vị trong phân khúc.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone với chất lượng hoàn thiện tốt và giá cả hợp lý, Galaxy A57 chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu những sản phẩm tốt nhất trong phân khúc và không phụ thuộc vào điện thoại Samsung, những sản phẩm như đề cập ở phần đầu bài viết cũng rất đáng để quan tâm.