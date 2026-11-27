Samsung đang chuẩn bị một danh mục smartphone màn hình gập phong phú cho năm tới, trong đó có sự trở lại của Galaxy Z TriFold 2. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ mới nhất, hãng có nguy cơ lặp lại một trong những sai lầm lớn nhất từng mắc phải với mẫu điện thoại màn hình gập ba đầu tiên.

Câu trả lời nằm ở các tên mã

Trang tin GalaxyClub của Hà Lan cho biết, Samsung đang phát triển Galaxy TriFold 2 với tên mã Q9m. Trong khi đó, các mẫu Galaxy Z Fold 9 và Fold 9 Ultra dự kiến ​​sẽ mang tên mã lần lượt là H9 và Q9. Những ký hiệu nhỏ này lại ẩn chứa một thông tin quan trọng.

Nếu nhìn lại mẫu Galaxy Z TriFold đời đầu, Samsung đã phát triển thiết bị đó với tên mã Q7m, Galaxy Z Fold 7 tiêu chuẩn mang tên mã Q7. Điều này cho thấy Samsung vẫn đang áp dụng cùng một triết lý với TriFold 2: coi chúng như một biến thể của dòng Z Fold Ultra thay vì một dòng sản phẩm hoàn toàn độc lập.

Galaxy Z TriFold.

Tên mã của các smartphone màn hình gập Galaxy Z gần đây:

- Năm 2024: Galaxy Z Fold 6 (Q6) và Galaxy Z Fold Special Edition (Q6a).

- Năm 2025: Galaxy Z Fold 7 (Q7) và Galaxy Z TriFold (Q7m).

- Năm 2026: Galaxy Z Fold8 (H8) và Galaxy Z Fold8 Ultra (Q8).

- Năm 2027: Galaxy Z Fold 9 (H9), Galaxy Z Fold 9 Ultra (Q9) và Galaxy Z TriFold 2 (Q9m).

Tên mã Q9m còn kéo theo một hệ quả quan trọng khác: Galaxy Z TriFold 2 sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế, giống như phiên bản tiền nhiệm.

Galaxy Z TriFold 2 sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế

Xét đến lịch sử các tên mã nêu trên, cả phiên bản Fold Special Edition và TriFold nguyên bản đều có thêm một ký tự trong tên mã của chúng và cả hai đều không được phát hành trên toàn cầu.

Dựa trên những giả định này, Galaxy Z TriFold 2 có thể tiếp tục được sản xuất với số lượng hạn chế, dành riêng cho một số thị trường nhất định.

Galaxy Z TriFold được bán với số lượng có hạn.

Khi mẫu Galaxy Z TriFold đầu tiên ra mắt, thiết bị này được bán với số lượng rất hạn chế, khiến nhiều người không thể sở hữu. Mức giá "trên trời" lên tới 2.899 USD (khoảng 74,9 triệu đồng) cũng là một rào cản lớn; tuy nhiên, ngay sau đợt mở bán đầu tiên, Samsung đã thông báo trên trang web chính thức về việc mẫu điện thoại màn hình gập ba này đã cháy hàng.

Galaxy Z TriFold 2 sẽ đắt hơn phiên bản tiền nhiệm

Theo thông tin, Samsung từng lên kế hoạch tăng sản lượng cho TriFold 2 nhằm tránh lặp lại tình trạng khan hàng như trước. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt chip và khủng hoảng bộ nhớ đang diễn ra có thể đã làm thay đổi cục diện.

Mức giá của Galaxy Z TriFold khá cao.

Được biết, Samsung đã điều chỉnh mục tiêu xuất xưởng điện thoại thông minh, giảm từ 232 triệu chiếc trong năm nay xuống còn 210 triệu chiếc cho năm tới và con số này hoàn toàn có thể tiếp tục giảm thêm.

Trong khi đó, giá chip nhớ vẫn không ngừng tăng cao. Galaxy S27 Ultra dự kiến ​​sẽ có giá trên 1.599 USD (khoảng 41,3 triệu đồng), Galaxy Z TriFold 2 thậm chí có thể đắt hơn cả phiên bản tiền nhiệm, vượt qua cột mốc 3.000 USD (khoảng 77,5 triệu đồng). Đây là mức giá rất cao, ngay cả đối với một smartphone màn hình gập hàng đầu.

Samsung vẫn còn một "quân bài tẩy" – Galaxy Z Slide

Trước đó, nhiều tin đồn cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm màn hình gập của mình, trong đó có một siêu phẩm đặc biệt đáng mong đợi.

Hình ảnh bằng sáng chế đồn đoán của Galaxy Z Slide.

Galaxy Z Slide được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc điện thoại màn hình cuộn đầu tiên được sản xuất hàng loạt khi ra mắt vào năm tới. Theo các tin đồn, thiết bị này hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hit lớn.

Chuyên trang công nghệ Phone Arena đã thực hiện một cuộc thăm dò với câu hỏi: "Bạn mong muốn thấy mẫu điện thoại Galaxy Z nào nhất vào năm tới?" Trong số hơn 2.000 lượt bình chọn, gần 50% đã dành cho Galaxy Z Slide. Mẫu Galaxy Z TriFold 2 cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ đáng kể là 36%, cho thấy người dùng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với các smartphone màn hình gập thông thường và đang mong đợi một điều mới mẻ hơn.