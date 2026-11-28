Samsung đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Galaxy A37 vào tháng 3 và bắt đầu bán ra vào tháng 4 của năm 2026. Vì vậy, việc công ty đang hoàn tất quá trình phát triển sản phẩm kế nhiệm, Galaxy A38, để ra mắt vào đầu năm 2027 là điều không quá bất ngờ.

Galaxy A38 dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm sau, cùng Galaxy A58.

Theo ghi nhận từ GSMArena, thiết bị này hiện đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu trực tuyến Geekbench với mã hiệu SM-A386B, ám chỉ đây là phiên bản toàn cầu của Galaxy A38. Thiết bị dự kiến trang bị chip Dimensity 7500 từ MediaTek. Trong nguyên mẫu được sử dụng để chấm điểm hiệu năng của Geekbench, thiết bị đi kèm với 6 GB RAM.

Galaxy A38 dự kiến sẽ chạy hệ điều hành Android 17, kết hợp giao diện người dùng One UI 9 mới nhất từ Samsung. Theo thông tin từ Geekbench 7.1.0, Galaxy A38 đạt điểm đơn nhân là 928 và điểm đa nhân là 2.687. Đáng chú ý, trong khi Galaxy A37 sử dụng chip Exynos 1480, mẫu Galaxy A38 sẽ đánh dấu sự chuyển đổi sang chip MediaTek.

Điểm số trên Geekbench được cho là của Galaxy A38.

Ngoài ra, Galaxy A38 có thể được cung cấp với nhiều tùy chọn RAM khác nhau, từ 6 GB đến 12 GB, tương tự như sản phẩm tiền nhiệm. Theo một số tin đồn, camera chính của Galaxy A38 sẽ sử dụng cảm biến 50 MP nhỏ hơn, loại Sony IMX882 1/1.95 inch, kém hơn so với loại Sony IMX906 1/1.56 inch mà Samsung sử dụng cho Galaxy A37. Điều đó có thể giúp giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh khủng hoảng RAM, mặc dù độ phân giải vẫn được giữ nguyên.

Một điểm đáng chú ý khác là Galaxy A38 sẽ được trang bị dung lượng pin lớn hơn 20% so với mẫu tiền nhiệm, với dung lượng lên tới 6.000 mAh hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng.