Samfan liệu có chịu chi gần 80 triệu đồng cho Galaxy G Fold màn hình gập 3?

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Phone Arena về điện thoại Samsung Tri-Fold, đa số fan hâm mộ đều cho rằng thiết bị này nên có giá khoảng 2.000 USD để trở thành một sản phẩm hấp dẫn.

Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu nhanh về chiếc điện thoại gập ba này của Samsung.

Galaxy G Fold

Tin đồn về việc Samsung đang phát triển điện thoại màn hình gập ba bắt đầu xuất hiện từ sự kiện ra mắt ý tưởng smartphone màn hình gập ba của Huawei. Sản phẩm này đã được sản xuất hàng loạt và có mặt trên thị trường - Huawei Mate XT.

Huawei Mate XT.

Nhìn chung, đây là một chiếc điện thoại độc đáo, mang đến những tính năng độc đáo nhưng cũng đi kèm với những nhược điểm riêng.

TM Roh, giám đốc kinh doanh di động của Samsung cho hay:

"Chúng tôi đang nỗ lực phát triển một chiếc điện thoại thông minh màn hình gập ba với mục tiêu ra mắt vào cuối năm nay. Hiện chúng tôi đang tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm và khả năng sử dụng nhưng vẫn chưa quyết định tên gọi. Khi sản phẩm gần hoàn thiện, chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng."

Lời tuyên bố này đã thổi bùng lên một làn sóng suy đoán, tin đồn và rò rỉ. Một trong số đó đưa ra mức giá của Samsung Galaxy G Fold là 4 triệu won, tương đương 3.000 USD (khoảng 79,1 triệu đồng). So với Galaxy Z Fold 7 mới ra mắt gần đây với mức giá 2000 USD (khoảng 52 triệu đồng), việc thêm một lần gập màn hình nữa với giá 1.000 USD là khá đắt.

Tại sao điện thoại màn hình gập ba lại đắt như vậy?

Có một số lý do khá thuyết phục. Trước đó, chiếc Huawei Mate XT đã được ra mắt với giá 3.499 euro (khoảng 107,4 triệu đồng).

Lý do 1 - Nghiên cứu & Phát triển

Điều này là hiển nhiên đối với mọi sản phẩm tiên phong và sáng tạo. Một số người cho rằng chúng ta đã có điện thoại màn hình gập được một thời gian khá dài và việc mở rộng từ một màn hình gập sang một thiết bị có bản lề kép không phải là vấn đề quá lớn.

Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Samsung cần phải thiết kế Galaxy G Fold từ đầu; việc này không đơn giản như việc gắn thêm một cánh nữa vào Galaxy Z Fold 7. Ba viên pin bên trong phải được thiết kế riêng biệt, cơ chế bản lề không giống với loại được sử dụng trên một chiếc Galaxy Z Fold thông thường, phần mềm liên quan để vận hành một thiết bị có thể gập ba lần cũng đòi hỏi rất nhiều công sức, nhiều thứ phải nghiên cứu từ đầu.

Nguyên mẫu màn hình gập 3 của Samsung.

Một chiếc điện thoại màn hình gập ba là một khối phức tạp các linh kiện, được chia thành ba lớp vỏ riêng biệt và được sắp xếp cẩn thận để hoạt động đồng bộ.

Lý do 2 - Vật liệu đặc biệt

Chi phí vật liệu là một lý do rõ ràng khác - việc lắp một màn hình linh hoạt lớn hơn có thể gập lại ở hai vị trí trên điện thoại sẽ tốn kém hơn, việc sử dụng hai bản lề thay vì một cũng làm tăng chi phí.

Hai linh kiện này là những linh kiện đắt nhất trên điện thoại gập vì bản lề đòi hỏi những vật liệu đặc biệt như kim loại lỏng, titan hoặc thậm chí một số hợp kim phức tạp để làm cho sản phẩm đủ bền và đủ nhẹ để sử dụng.

Ví dụ, Huawei Mate XT sử dụng chất lỏng phi Newton trong thiết kế, kết hợp với kính siêu mỏng. Chất lỏng phi Newton có thể hoạt động như chất rắn khi bị va chạm.

Việc tích hợp những vật liệu quý hiếm này vào điện thoại thông minh có thể gặp khó khăn không chỉ vì giá thành quá cao mà còn vì việc xử lý chúng đòi hỏi máy móc chuyên dụng.

Lý do 3 - Sản lượng thấp

Để sản xuất một sản phẩm rẻ hơn, các nhà máy cần sản xuất hàng loạt. Và trong trường hợp của Galaxy G Fold, Samsung phải đầu tư khá lớn - tinh chỉnh nhà máy, thay đổi máy móc và quy trình gia công để tích hợp thiết kế mới và tất cả các chi phí R&D.

Ảnh minh họa.

Samsung cũng sẽ không mạo hiểm sản xuất Galaxy G Fold với số lượng lớn vì đây là một thiết kế hoàn toàn mới đối với công ty và tiềm năng doanh số vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy, khoản đầu tư ban đầu này sẽ được phân bổ cho số lượng điện thoại nhỏ hơn.

Giả sử Samsung đã chi 100 triệu USD cho R&D và quyết định sản xuất 10.000 chiếc Galaxy G Fold. Điều này có nghĩa là mỗi chiếc sẽ có chi phí cố định 1.000 USD chỉ riêng cho R&D. Cộng thêm chi phí vật liệu, bản quyền phần mềm và phần cứng, thuế bằng sáng chế, ngân sách phân phối, tiếp thị và quảng cáo; tất cả đều rất cao.

Liệu chúng ta có cần một chiếc Galaxy màn hình gập ba? Samfan có sẵn sàng trả giá?

Rõ ràng, người mua sẽ cân nhắc kỹ nếu điện thoại có giá quá đắt.

Chúng ta vẫn chưa thực sự cần điện thoại màn hình gập (vì tốc độ tiếp nhận và doanh số chậm chạp dù đã qua 7 thế hệ). Một chiếc smartphone màn hình gập ba sẽ mang lại cho chúng ta điều gì mà điện thoại màn hình gập đôi không thể mang lại?

Ảnh minh họa.

Điện thoại gập ba chỉ khắc phục một vấn đề lớn với điện thoại màn hình gập đôi: Tỷ lệ khung hình.

Điện thoại gập ba gần giống như một máy tính bảng thông thường ở trạng thái mở ra, giúp cho việc xem nội dung không còn khó khăn - điện thoại màn hình gập thông thường có những viền đen lớn bao quanh.

Một lợi ích lớn khác là bạn có thể sử dụng điện thoại màn hình gập ba như một điện thoại gập thông thường nếu muốn. Điều này cho phép tăng thêm tính linh hoạt trong khi vẫn duy trì kiểu dáng gập gọn gàng.

Cái giá của sự đổi mới

Samsung đang cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc ra mắt điện thoại màn hình gập ba và sẽ sớm đưa ra quyết định. Nếu muốn có điện thoại màn hình gập ba và tận dụng lợi ích của chúng, khiến chúng trở nên phổ biến hơn, người dùng cần chấp nhận mức giá ban đầu khá cao của sản phẩm thế hệ đầu tiên.

Nếu Galaxy G Fold "bán chạy", nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục khám phá thiết kế này và chúng sẽ vượt qua giai đoạn "nguyên mẫu kỳ lạ" trong những năm tới.

Các chuyên gia đánh giá cao thiết kế gập ba và thấy thiết kế này tiện dụng hơn nhiều so với thiết kế gập thông thường.