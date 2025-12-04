Chủ đề "nóng" Google Trends hôm nay (4/12): Bão số 16, văn khấn rằm tháng 10 âm lịch,...

Sáng 4/12, công cụ thống kê các xu hướng tìm kiếm của người dùng Internet trên các công cụ của Google - Google Trends cho thấy, bóng đá và xổ số vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng với các trận cầu kinh điển hay kết quả xổ số miền nam ngày 3 tháng 12,... Song, có những chủ đề thời sự, dân sinh hơn cũng lọt top này là "bão số 16" hay "văn khấn rằm tháng 10 âm lịch".

Xu hướng truy vấn chủ đề "văn khấn rằm tháng 10 âm lịch".

Người dùng Internet ở khu vực miền Trung và miền Nam có xu hướng truy vấn thông tin về "bão số 16" cao.

Trên thực tế, hiện chưa có bất kỳ thông tin gì về bão số 16 tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại có một vùng áp thấp hiện đang ở ngoài Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR), khả năng cao sẽ phát triển thành bão trong vòng 24 giờ tới, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA).

Chuyên gia của PAGASA cũng nhận định, khi vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, và vào PAR thì nó sẽ được đặt tên là Wilma, dự báo có đổ bộ Philippines.

Còn hiện Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ đã ghi ký hiệu cho vùng áp thấp nói trên là 93W. Nếu 93W thành bão, dự kiến nó sẽ có tên quốc tế là bão Nokaen (Chim Én).

Nhiều mô hình dự báo hiện tại cho rằng, 93W sẽ đổ bộ Philippines, sau đó đi vào Biển Đông. Trong trường hợp 93W là bão và đi vào Biển Đông (nếu có thì khoảng ngày 9/12), nó sẽ là cơn bão số 16 theo cách gọi của nước ta.

Còn với chủ đề "văn khấn rằm tháng 10 âm lịch", ngày rằm tháng 10 âm lịch năm Ất Tỵ 2025, các gia đình thường chuẩn bị hương hoa, lễ vật dâng lên các vị thần linh, bày tỏ lòng thành và mong được bề trên phù hộ bình an, may mắn.

Theo lịch vạn niên, rằm tháng 10 âm lịch năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Năm, ngày 4/12 dương lịch. Khi cúng lễ trong ngày này, các gia đình có thể tham khảo bài văn khấn ngày rằm theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin). Vì lẽ đó, phần trích nội dung văn khấn đang được nhiều người dùng Internet tìm kiếm trên Google.