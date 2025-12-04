Trung Quốc tung robot quân sự biết đấm bốc và gỡ bom

Tại sự kiện Tuần lễ Học viên Quân sự Quốc tế lần thứ 12 (IACW) diễn ra vào tháng 11/2025, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phô diễn một loạt khí tài công nghệ cao, trong đó tâm điểm là mẫu robot chiến đấu điều khiển bằng chuyển động.

Theo các báo cáo từ hiện trường, hệ thống này hoạt động dựa trên cơ chế đồng bộ hóa thời gian thực nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Người lính điều khiển sẽ mặc một bộ đồ cảm biến chuyên dụng. Mọi cử động của họ, từ tung cú đấm, gạt đỡ phòng thủ cho đến các thao tác chiến thuật phức tạp, đều được robot sao chép lại gần như ngay lập tức.

Trung Quốc trình làng robot quân sự với những khả năng đáng chú ý.

Sự chính xác và tốc độ phản hồi của cỗ máy này được so sánh với những robot "shadow-boxing" trong điện ảnh, cho thấy bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người và công nghệ kiểm soát chuyển động.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở robot đối kháng. Trước sự chứng kiến của đại diện quốc phòng từ 13 quốc gia, Trung Quốc còn trình diễn một hệ sinh thái vũ khí tự hành đa dạng:

- Robot gỡ bom điều khiển bằng giọng nói: Giúp binh sĩ rảnh tay xử lý tình huống nguy cấp.

- Robot rà mìn tích hợp AI: Kết hợp thị giác máy tính và máy dò kim loại để phát hiện thuốc nổ bị chôn vùi trong các bãi mìn mô phỏng.

- Hệ thống huấn luyện ảo: Dùng AI để phân tích điểm yếu của từng học viên và thiết kế bài tập riêng biệt.

Một học viên quân sự đến từ Ma-rốc sau khi trực tiếp thử nghiệm đã nhận định: "Dù khả năng cảm biến tầm xa cần cải thiện, nhưng việc áp dụng AI vào các nhiệm vụ tấn công và trinh sát như thế này thực sự mở ra tiềm năng to lớn cho tác chiến hiện đại".

Giới phân tích cho rằng, sự phát triển này thừa hưởng rất nhiều từ thành tựu của ngành robot dân sự Trung Quốc – vốn đang dẫn đầu thế giới về khả năng giữ thăng bằng và vận động của robot hình người.

Chó robot từng gây sốt tại Trung Quốc.

Thông điệp của Bắc Kinh rất rõ ràng: Họ đang tích cực tích hợp robot tiên tiến vào chiến lược "chiến tranh thông minh" (intelligent warfare), đặt nền móng cho việc thay thế con người trong các nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đồng thời tạo ra một loại hình răn đe mới trên bàn cờ quân sự thế giới.