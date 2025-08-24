Galaxy A07 chính thức ra mắt với giá chỉ 3,39 triệu đồng

Galaxy A07 được thiết kế nhằm mang lại hiệu năng mạnh mẽ, độ bền cao và tính năng bảo mật nâng cao với mức giá hợp lý, phù hợp cho những người dùng cần một thiết bị đáng tin cậy mà không phải chi tiêu quá nhiều.

Galaxy A07 có một tùy chọn cấu hình duy nhất khi mở bán tại Việt Nam.

Galaxy A07 là mẫu smartphone được trang bị chip MediaTek Helio G99 mang đến hiệu suất mượt mà khi lướt web, chạy ứng dụng và thực hiện đa nhiệm. Sản phẩm sở hữu màn hình lớn 6,7 inch độ phân giải HD+ với tần số quét 90 Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và mượt mà.

Điện thoại sở hữu camera 50 MP ở mặt sau và camera 8 MP ở mặt trước cho phép người dùng chụp ảnh và selfie với chất lượng cao. Đặc biệt, Galaxy A07 sử dụng công nghệ bảo mật Samsung Knox Vault giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Sản phẩm cũng trang bị tính năng tự động chặn và cảm biến vân tay gắn bên hông.

Với viên pin dung lượng lớn 5.000 mAh, Galaxy A07 có thể hoạt động cả ngày chỉ với một lần sạc. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh 25W giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục sử dụng khi pin cạn kiệt. Ngoài ra, máy còn có khả năng chống nước và bụi bẩn đạt chuẩn IP54 nhằm đảm bảo độ bền bỉ trong nhiều điều kiện sử dụng.

Galaxy A07 có ba tùy chọn màu sắc Xanh lá, Tím nhạt và Đen, với cấu hình RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng lên đến 2 TB qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Đặc biệt, sản phẩm được hỗ trợ cập nhật bảo mật và phần mềm trong tối đa 6 năm hứa hẹn mang đến giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy A07 có giá 3,39 triệu đồng với nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn đặt hàng trước.