Samsung đang lạc lối với thiết kế Galaxy S26 Ultra?

Chỉ trong vài năm, thiết kế của điện thoại Samsung đã thay đổi đến mức khó nhận ra so với các thế hệ trước. Những góc cạnh sắc nét và vẻ ngoài mạnh mẽ đặc trưng cho các sản phẩm cao cấp giờ đây dường như đã bị lãng quên.

Samsung được cho là chuyển sang thiết kế bo tròn các góc cạnh của Galaxy S26 Ultra.

Mặc dù thiết kế mới có thể dễ cầm hơn, nhưng với những ai muốn một sản phẩm giữ được vẻ sang trọng, có lẽ các góc cạnh bo tròn của Galaxy S26 Ultra không thực sự phù hợp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất nằm ở chỗ Samsung đang dần đánh mất bản sắc thương hiệu của mình khi Galaxy S26 Ultra có thể sẽ trông giống mẫu Galaxy S26 cơ bản hơn và thậm chí còn giống iPhone hơn.

Với việc Apple đang chiếm lĩnh thị trường tại Mỹ, Samsung cần phải nổi bật hơn bao giờ hết. Nếu người tiêu dùng không thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai sản phẩm, họ có thể dễ dàng chọn iPhone - thương hiệu đã có lợi thế lớn tại thị trường Mỹ.

Điều thú vị là, Apple cũng đang đi theo con đường tương tự. Thiết kế của iPhone 17 Pro mới có nhiều điểm tương đồng với Google Pixel 9. Tại sao cả Samsung và Apple lại từ bỏ bản sắc riêng của mình? Mặc dù thay đổi là cần thiết, nhưng những thay đổi này dường như chỉ là những điều chỉnh nhỏ về mặt thẩm mỹ.

Điều này có thể khiến Galaxy S26 Ultra kém hấp dẫn hơn.

Hiện tại, cả Galaxy S26 Ultra và iPhone vẫn giữ nguyên những tính năng quan trọng như pin 5.000 mAh và tần số quét 120 Hz. Liệu Google có phải là nhà sản xuất duy nhất trong số ba ông lớn vẫn giữ được bản sắc thiết kế của mình? Mục đích của việc làm cho mọi thứ trông giống nhau là gì?

May mắn là trong tương lai sẽ có những nâng cấp đáng giá cho cả iPhone và Galaxy. Apple dự kiến sẽ giới thiệu thiết kế màn hình mới cho iPhone 20 Pro, trong khi Galaxy S26 Edge có thể sẽ đạt được những bước tiến mới trong công nghệ pin. Tuy nhiên, điều mà Samsung đang gặp sai lầm chính là thiết kế lại Galaxy S26 Ultra. Nếu nó chỉ trông giống một chiếc iPhone cũ, nhiều người sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua một điện thoại Galaxy cao cấp.