Top 5 smartphone Android giảm sâu nhất dịp Black Friday

Không chỉ iPhone, nhiều mẫu smartphone Android đang được giảm giá mạnh trong thời gian này. Cả smartphone màn hình gập, điện thoại cao cấp tới tầm trung đều được saleoff, mang tới cơ hội mua sắm hấp dẫn chưa từng có tới người dùng Việt Nam.

Hãy cùng tham khảo danh sách 5 mẫu smartphone Android giảm sâu nhất dịp Black Friday, đáng sở hữu nhất dưới đây.

1. Galaxy S25 (giảm tới 5,39 triệu đồng)

Giá bán từ: 17,19 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là Galaxy S25 với mức giảm giá khá lớn. So với thời điểm đầu năm nay, sản phẩm này rất đáng chi tiền vì được tích hợp cấu hình mạnh mẽ, giá bán cũng phải chăng hơn nhiều so với các thành viên khác trong dòng Galaxy S25.

Galaxy S25.

Thêm vào đó, màn hình của máy cũng có kích thước 6,2 inch - vừa tay cầm, độ phân giải cao và độ sáng cao của bộ phận này cũng cho trải nghiệm sống động và thoải mái. Cuối cùng, viên pin 4000 mAh đủ để người dùng sử dụng trong cả ngày dài.

2. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (giảm tới 2,61 triệu đồng)

Giá bán từ: 8,19 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus là 1 trong số những smartphone tầm trung rất được yêu thích vào cuối năm nay. Máy cũng đang được giảm giá nhẹ dịp Black Friday. Ưu điểm lớn nhất của chiếc điện thoại Xiaomi là camera sau 200MP, cung cấp ảnh chụp xịn đét như nhiều smartphone cao cấp khác.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus.

Chưa hết, nhà sản xuất còn trang bị cho máy viên pin dung lượng lớn - 5110 mAh, cho phép người dùng chơi game và xem phim thỏa thích trong thời gian dài. Ở phía trước, màn hình 6,67 inch cũng có thiết kế cong cạnh tinh tế, tạo cảm giác sang trọng cho chủ nhân khi cầm trên tay.

3. OPPO Find N3 Flip 5G (giảm tới 8,59 triệu đồng)

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Nếu muốn có trải nghiệm màn hình gập nhưng có ngân sách hạn chế, khách hàng có thể thử Oppo Find N3 Flip với mức giá sau giảm cực hấp dẫn. Diện mạo của sản phẩm này cũng rất bắt mắt với nhiều màu thời trang, ngoại hình tinh tế, có thể trở thành 1 phụ kiện thời trang hữu ích.

OPPO Find N3 Flip 5G.

Điện thoại Oppo cũng có tốc độ sạc nhanh 44W nên chủ nhân của chúng sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp thiết bị dễ dàng đặt gọn trong túi xách nhỏ hoặc túi áo khoác. Bên ngoài máy còn là màn hình nhỏ, cho phép người dùng xem nhanh thông báo mà không cần mở màn hình chính.

4. Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G (giảm tới 6,9 triệu đồng)

Giá bán từ: 16,09 triệu đồng

Đây là mẫu smartphone Android được giảm giá nhiều nhất trong danh sách này. Sản phẩm mới được bán ra nhưng đã được giảm giá mạnh vào dịp cuối năm. Thời gian này chính là cơ hội để Samfan sở hữu 1 chiếc điện thoại màn hình gập với giá không quá đắt đỏ.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G.

Nhìn chung, sở hữu thiết bị này, người dùng sẽ có trải nghiệm gọn nhẹ trong lòng bàn tay. Hiệu năng mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh đẹp sống động cũng là những điểm cộng của Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G. Tuy nhiên, viên pin bên trong điện thoại chỉ có dung lượng 4000 mAh nên sẽ nhanh hết pin nếu người dùng xem video trực tuyến liên tục.

5. Xiaomi 14T 5G (giảm tới 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 10,74 triệu đồng

Xiaomi 14T 5G cũng được người dùng đánh giá cao với mức giá sau giảm phải chăng hơn trước khá nhiều. Sản phẩm cung cấp trải nghiệm thực tế khá mượt mà, thời lượng pin dài (nhờ tích hợp viên pin 5000 mAh) cũng như khả năng sạc nhanh 67W tiện lợi.

Xiaomi 14T 5G.

Đáng chú ý, ở mức giá này, điện thoại Xiaomi còn được trang bị bộ nhớ trong lên tới 512GB, giúp người dùng thoải mái lưu trữ hình ảnh và dữ liệu. Cụm camera sau có độ phân giải lần lượt là 50MP + 50MP + 12MP cũng đem tới khả năng nhiếp ảnh vô cùng linh hoạt và nịnh mắt.