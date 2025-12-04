Đặt iPhone úp hay ngửa: Tại sao cách để máy cũng quan trọng?

Nhưng dù để máy ở đâu, chắc chắn sẽ có lúc máy được đặt trên một mặt phẳng. Và cách đặt iPhone trên bề mặt này thực ra không hề đơn giản như nhiều người nghĩ.

Đặt úp iPhone mang lại lợi ích hơn những gì mọi người nghĩ.

Ngay cả với iPhone 17 Pro Max, vốn đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra thả rơi, việc để máy sai cách vẫn có thể gây ra rủi ro. Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là đặt máy úp màn hình xuống khi không sử dụng.

Cách này giúp bảo vệ phần cứng quan trọng và giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do tai nạn, ngay cả khi chỉ đặt trên bàn. Dưới đây là các lý do khiến người dùng nên hình thành thói quen khi đặt iPhone xuống bàn.

Bảo vệ màn hình và camera

Khi để iPhone úp xuống, màn hình ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài hơn, từ đó giảm nguy cơ trầy xước hoặc hỏng khi có vật nặng rơi vào. Ngoài ra, việc này cũng hạn chế tác động từ chất lỏng vô tình đổ lên máy.

Đặt ngửa iPhone có thể đối mặt với các tai nạn vô tình.

Tuy nhiên, khi đặt iPhone úp xuống, phần mặt sau của iPhone - nơi đặt ống kính camera - sẽ bị hướng lên trên có thể gây trầy xước hoặc làm nhòe ống kính do bụi bẩn bám vào. Trong trường hợp này, giải pháp đơn giản là sử dụng miếng dán camera hoặc ốp lưng có nắp camera. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều lựa chọn cho người dùng với mức giá hấp dẫn.

Tiết kiệm pin và bảo vệ thông tin

Đặt iPhone úp xuống còn mang lại lợi ích không ngờ: màn hình sẽ không sáng mỗi khi có thông báo, từ đó tiết kiệm pin đáng kể. Đồng thời, người dùng cũng tránh để người khác nhìn thấy thông báo riêng tư khi máy để trên bàn, đồng thời giảm bớt sự phân tâm, tập trung hơn vào công việc hoặc cuộc trò chuyện.

Không ít người cảm thấy khó chịu khi thấy màn hình liên tục sáng khi có thông báo đến.

Dù rủi ro xảy ra khi để iPhone yên vị trên bàn là thấp, việc cân nhắc cách đặt máy là cần thiết, đặc biệt khi người dùng đã bỏ ra một khoản tiền lớn cho thiết bị. Một vài biện pháp phòng ngừa nhỏ có thể bảo vệ thiết bị hiệu quả hơn mà không tốn nhiều công sức.

Tóm lại, cách người dùng để iPhone không chỉ là thói quen mà còn là biện pháp bảo vệ, tiết kiệm pin và giữ thông tin riêng tư. Chỉ cần một thói quen đơn giản như đặt úp máy, người dùng đã có thể tăng đáng kể tuổi thọ và sự an toàn cho thiết bị.