Sau Galaxy Z Fold 7, Apple đang thất thế trước Samsung tại Mỹ

Việc Samsung lắng nghe phản hồi và tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập lại tuyệt vời trong năm nay đã tạo nên điều kỳ diệu cho công ty. Chiếc Galaxy Z Fold 7 đẹp tuyệt vời và mạnh mẽ đã giúp Samsung tăng vọt thị phần trên toàn thế giới, bao gồm tại Mỹ.

Theo một báo cáo gần đây, thị phần của Samsung trong nửa cuối năm tại Mỹ đã tăng lên 31%. Cùng kỳ năm ngoái, với sự ra mắt của chiếc Galaxy Z Fold 6 cồng kềnh, Samsung chỉ đạt 23%.

iPhone 17 Pro.

Hơn nữa, thị phần của Apple đã giảm từ 56% xuống còn 49% trong thời gian này. Đây là một sự sụt giảm mạnh, đặc biệt là gần đây công ty cũng đang mất thị phần tại Trung Quốc (đã được khắc phục bởi việc Apple giảm giá iPhone 16).

Các nhà phân tích tin rằng, sự suy giảm của Apple tại Mỹ có hai yếu tố góp phần. Thứ nhất, các mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy mới đã tạo cho người tiêu dùng lý do để chuyển sang Samsung. Thứ hai, sự biến động trong chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cũng có thể ảnh hưởng đến doanh số iPhone.

Các mẫu điện thoại màn hình gập trước đây của Samsung đã tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Công ty đã khắc phục bằng cách giới thiệu một mẫu mới hơn - Galaxy Z Fold 6 SE tại Trung Quốc để cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm nội địa. Mẫu điện thoại này đã được nâng cấp thêm một vài tính năng và được tái phát hành với tên gọi Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 7.

Thành công của Galaxy Z Fold 7 chứng minh rằng, nếu Samsung cung cấp một sản phẩm chất lượng, người tiêu dùng sẽ đổ xô đến thương hiệu. Điều này đặc biệt đúng nếu những người này đã từng sử dụng điện thoại Android trước đó.

Cùng chờ xem là liệu chiếc iPhone màn hình gập có thể cạnh tranh được hay không… khi được ra mắt.