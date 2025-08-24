Samsung cần làm gì với tính năng “độc nhất vô nhị” trên Galaxy S26 Ultra

Một trong những điều mà nhiều người dùng không hài lòng là sự thiếu tùy chỉnh trong các tính năng mới mà các công ty triển khai. Điều này khiến họ cảm thấy không thoải mái khi phải chấp nhận những thay đổi mà không thể điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Flex Magic Pixel sẽ được trang bị lần đầu tiên trên Galaxy S26 Ultra.

Với sự xuất hiện của Galaxy S26 Ultra dự kiến vào tháng 1/2026, người dùng đang đặt kỳ vọng Samsung sẽ mang đến những cải tiến đáng kể so với Galaxy S25 Ultra - vốn không phải là một bước tiến lớn so với mẫu tiền nhiệm Galaxy S24 Ultra. Mặc dù Galaxy S25 Ultra không phải là một sản phẩm tồi, nhưng nhiều người vẫn khuyên nên chờ đợi Galaxy S26 Ultra để có trải nghiệm tốt hơn.

Trong số những tính năng mới được đồn đoán trên Galaxy S26 Ultra, có lẽ đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của tính năng có tên Flex Magic Pixel - công nghệ màn hình OLED mới do Samsung Display phát triển. Theo thông tin rò rỉ, Flex Magic Pixel sử dụng AI để hạn chế góc nhìn khi mở các ứng dụng nhạy cảm nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà không làm giảm độ sáng và chất lượng hình ảnh.

Điều này sẽ rất hữu ích cho người dùng khi họ cần truy cập vào các tài khoản ngân hàng hoặc xem những bức ảnh riêng tư ở nơi công cộng. Dẫu vậy, một vấn đề có thể phát sinh ở Flex Magic Pixel chính là nó có thể không hoạt động hoàn hảo 100% thời gian.

Hy vọng Samsung sẽ mang đến cho Galaxy S26 Ultra khả năng bật/tắt Flex Magic Pixel dễ dàng.

Người dùng hy vọng sẽ có tùy chọn bật/tắt Flex Magic Pixel trong menu Cài đặt, với ít nhất ba lựa chọn: bật cho tất cả ứng dụng, bật cho ứng dụng cụ thể, hoặc tắt hoàn toàn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng kiểm soát khi nào họ muốn sử dụng tính năng bảo mật này.

Rõ ràng, Flex Magic Pixel có thể mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng nhưng cũng có thể gây ra một số phiền toái nếu không được thiết kế hợp lý. Người dùng sẽ cần cân nhắc giữa việc bảo vệ thông tin cá nhân và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Hy vọng rằng Samsung sẽ lắng nghe ý kiến của người dùng và mang đến một sản phẩm hoàn thiện với Flex Magic Pixel trên Galaxy S26 Ultra, đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ màn hình smartphone. Các đối thủ trong ngành công nghệ cũng nên chú ý đến sự phát triển này.