“Máy giặt người” làm sạch từ đầu đến chân trong 15 phút, giá 10,17 tỷ đồng

Máy giặt Mirai Human lần đầu tiên được trình làng tại Triển lãm Thế giới ở Osaka vào đầu năm nay và hiện đã có mặt trên thị trường Nhật Bản. Sản phẩm hoạt động như một bồn tắm spa tự động, cho phép người dùng tắm rửa từ đầu đến chân chỉ trong vài phút.

Người dùng chỉ cần bước vào bồn, ngả lưng vào ghế ngồi thoải mái, sau đó khoang sẽ được đóng lại và máy sẽ sử dụng các bong bóng siêu nhỏ để làm sạch cơ thể. Ngoài việc làm sạch, thiết bị còn có khả năng lau khô và phát nhạc thư giãn.

Phát ngôn viên Science, bà Sachiko Maekura, cho biết sản phẩm không chỉ giúp “rửa sạch cơ thể” mà còn “rửa sạch tâm hồn”. Đặc biệt, máy còn theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dùng để đảm bảo an toàn và thoải mái.

Toàn bộ quá trình tắm chỉ mất khoảng 15 phút giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức. Đáng chú ý, ý tưởng về chiếc máy này đã xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Osaka Expo năm 1970, do Sanyo Electric (nay là Panasonic Holdings) giới thiệu. Chủ tịch Khoa học, Yasuaki Aoyama, đã hồi sinh ý tưởng này bằng công nghệ hiện đại, biến nó thành một điểm thu hút tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025 và quyết định thương mại hóa sản phẩm.

Máy giặt Mirai Human có kích thước 2,5 x 1 x 2,6 mét (dài x rộng x cao), đủ lớn để hầu hết mọi người có thể nằm thoải mái bên trong. Quá trình làm sạch sử dụng các bong bóng nhỏ có khả năng len lỏi vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu, bụi bẩn và tế bào chết. Công nghệ này đã được áp dụng trong các phòng tắm và thẩm mỹ viện tại Nhật Bản. Các cảm biến trong buồng tắm sẽ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của người dùng giúp ngăn ngừa ngất xỉu hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Về giá cả, máy giặt Mirai Human sẽ được bán với mức giá 60 triệu Yên (tương đương 10,17 tỷ đồng). Máy giặt chủ yếu hướng đến thị trường spa cao cấp, không phải là sản phẩm tiêu dùng gia đình, và có thể sẽ chỉ được sử dụng tại các khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, công viên giải trí và spa chăm sóc sức khỏe.

Công ty dự kiến sản xuất một số lượng giới hạn từ 40 đến 50 chiếc, mỗi chiếc đều được chế tác thủ công. Một khách sạn giấu tên ở Nhật Bản đã cam kết mua chiếc đầu tiên, trong khi 5 đến 8 chiếc khác đã được đặt hàng bởi các khách hàng tiềm năng khác.

Máy giặt Mirai Human không chỉ đơn thuần là một thiết bị tắm rửa, máy giặt Mirai Human còn thể hiện niềm đam mê của Nhật Bản đối với tự động hóa và robot chăm sóc, đặc biệt trong bối cảnh dân số già. Đây có thể là một nguyên mẫu cho các hệ thống chăm sóc người cao tuổi tự động trong tương lai. Science cho biết, khi công nghệ tiến bộ và sản xuất hàng loạt trở nên khả thi hơn, một phiên bản giá cả phải chăng hơn có thể sẽ được ra mắt trong tương lai.