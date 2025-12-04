Người tiêu dùng ngày càng thích smartphone cồng kềnh?

Với iPhone Air, Apple đã từng kỳ vọng chúng sẽ là một sản phẩm thành công sau doanh số đáng thất vọng của cả iPhone mini và iPhone Plus.

Tuy nhiên, cho đến nay, những tin tức về iPhone Air khá chán nản. Nikkei cho biết, người dùng "hầu như không có nhu cầu" cho chiếc điện thoại này và nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán sản lượng sẽ bị cắt giảm 80%.

iPhone Air.

Kết quả này còn tệ hơn cả những chiếc kính Vision Pro không được yêu thích.

Tuy nhiên, thất bại vẫn là thất bại. Và theo DigiTimes, iPhone Air đã thất bại đến mức các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi và Vivo đã hủy kế hoạch sản xuất điện thoại siêu mỏng của mình. Xét đến việc mọi người thường tuân theo các quyết định thiết kế của Apple, doanh số chắc hẳn phải rất tệ.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở iPhone Air. Samsung đã giới thiệu Galaxy S25 Edge siêu mỏng vào đầu năm nay và cũng đang gặp khó khăn không kém.

Điểm chung của cả hai chiếc điện thoại này là gì? Rõ ràng đó là độ mỏng. Trong cuộc chiến về độ mỏng, Apple đã giành chiến thắng sít sao với độ dày 5,64mm - mỏng hơn so với 5,8mm của Samsung.

Ngay cả vậy, người dùng cũng tiết kiệm ví tiền của mình và mua một sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn.

Cái giá của độ mỏng

Ngoài độ mỏng, Galaxy S25 Edge và iPhone Air còn khá nhiều điểm chung khác và tất cả đều là điểm trừ. Chúng bị cắt nhiều tính năng hữu ích, sở hữu viên pin nhỏ hơn và có mức giá khá cao.

Nếu không có sự ra mắt của iPhone 16e vào đầu năm nay, iPhone Air sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên của Apple kể từ iPhone 8 được trang bị camera sau đơn. Ngoài ra, iPhone Air cũng chỉ có một loa ngoài, không có khay SIM vật lý và ít hơn một lõi GPU trên chip A19 Pro so với các mẫu iPhone Pro, hoạt động nóng hơn.

iPhone Air bị chê tơi tả.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Edge không có ống kính tele - camera hữu ích nhất trong dòng Galaxy S25. Nói một cách khác, khách hàng đang phải trả nhiều hơn cho 1 sản phẩm ít tính năng hơn.

Về thời lượng pin, điện thoại mỏng hơn đồng nghĩa với việc chúng có ít không gian hơn cho dung lượng pin. Viên pin 3.900mAh của Galaxy S25 Edge chỉ kém hơn 100mAh so với Galaxy S25. Trong khi đó, iPhone Air chỉ có pin 3.149mAh, nhỏ hơn nhiều so với pin 3.692mAh của iPhone 17. Ngược lại, các mẫu iPhone 17 Pro có pin lần lượt là 4.000 và 5.000mAh.

Thời lượng pin chỉ đủ dùng trong ngày

Các flagship thông thường của Apple và Samsung đều được trang bị pin dung lượng hợp lý, đủ dùng lâu dài — đặc biệt là Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, với những ai ghét phải chờ sạc pin, OnePlus 15 mới ra mắt chính là câu trả lời. Máy sở hữu viên pin dung lượng "khủng" - 7.300mAh, có thể dùng được 3 ngày chỉ với một lần sạc và sạc đầy pin chỉ trong nửa giờ nhờ bộ sạc VOOC đi kèm.

Galaxy S25 Edge cũng thất bại.

Nhìn chung, những chiếc điện thoại siêu mỏng sẽ đi vào dĩ vãng giống như HD DVD, Sony Glasstron và những sản phẩm công nghệ đắt đỏ. Người dùng rõ ràng thích những smartphone cồng kềnh hơn vì chúng có thời lượng pin lớn hơn, ít phải sạc hơn. Nếu khắc phục được nhược điểm này, điện thoại siêu mỏng mới có chỗ đứng trên thị trường.