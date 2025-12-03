Nhược điểm không thể chối cãi trên cả iPhone và Galaxy

Những cải tiến trên điện thoại thông minh đã lỗi thời, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây. Điều này đúng với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung và Google.

Poco F8 Ultra có loa siêu trầm cực hay.

Nhưng trong khi các "ông lớn" đang chọn giải pháp an toàn, một công ty đã quyết định trang bị cho điện thoại thông minh của mình một tính năng mới thú vị - loa siêu trầm chuyên dụng! Tính năng này sẽ cải thiện tình trạng âm thanh bị mỏng và thiếu âm trầm trên smartphone.

Poco F8 Ultra là chiếc điện thoại đầu tiên được tích hợp hệ thống loa siêu trầm.

Loa siêu trầm là gì?

Loa siêu trầm chỉ là một loại loa được thiết kế để tái tạo tần số thấp. Loa này thường tách biệt với hệ thống loa chính vì việc tạo ra âm thanh tần số thấp đòi hỏi một thiết kế khác.

Loa tạo ra âm thanh bằng cách dao động ở một tần số nhất định và di chuyển không khí. Để tạo ra âm trầm tần số thấp, thiết bị cần một màng loa lớn.

Loa siêu trầm là thứ không có trên iPhone hay Galaxy.

Âm thanh trên điện thoại thông minh thường rất nhỏ và thiếu âm trầm, thậm chí nhỏ hơn cả loa Bluetooth và tai nghe. Đó là bởi smartphone có những hạn chế về kích thước.

Tình trạng âm thanh mỏng và thiếu độ trầm của hầu hết điện thoại thông minh thường là do thiếu tần số âm trầm. Nhiều công ty đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng các thủ thuật thông minh, mô phỏng phần mềm và thiết kế loa mới.

Nhưng Poco đã quyết định làm khác đi và hợp tác với "gã khổng lồ" âm thanh Bose để tích hợp một loa siêu trầm chuyên dụng vào điện thoại thông minh.

Loa siêu trầm Poco F8 Ultra hoạt động như thế nào?

Poco F8 Ultra sở hữu hệ thống âm thanh ba loa. 2 loa 1115F ở trên cùng và dưới cùng của điện thoại, một loa siêu trầm ở mặt sau, bên cạnh hệ thống camera.

Thực tế, điện thoại sở hữu cụm loa lớn hơn trên smartphone bình thường, giống như máy tính bảng. Loa có kích thước 16 x 20 mm.

Poco F8 Ultra có pin lớn, hiệu năng mạnh mẽ.

Nhờ vậy, loa này tạo ra một hệ thống âm thanh nổi 2.1 hiệu quả trong điện thoại thông minh (hai loa âm thanh nổi và một loa siêu trầm ở mặt sau). Hãng không hề sử dụng vật liệu lạ hay thiết kế loa mới nào, chỉ đơn giản là sử dụng một loa lớn hơn.

Kết quả thật tuyệt vời!

Điện thoại mang tới trải nghiệm nghe rất tuyệt! Việc có một loa chuyên dụng để xử lý các tần số âm trầm tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Poco F8 Ultra thực sự đem lại âm thanh như một chiếc loa Bluetooth nhỏ; âm trầm rõ hơn và âm trường rộng hơn nhiều so với điện thoại thông thường.

Người dùng có cần một chiếc điện thoại có loa siêu trầm không?

Câu trả lời có lẽ là "không". Bởi lẽ, nếu cần âm thanh "chất" hơn, bùng nổ hơn, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng loa Bluetooth hoặc kết nối với hệ thống loa chuyên biệt hơn. Tuy vậy, Poco F8 Ultra vẫn xứng đáng được ghi nhận vì đã làm nên điều khác biệt và mang lại sự phấn khích cho người dùng.

Poco F8 Ultra là một chiếc flagship đích thực ngay cả khi không có loa siêu trầm. Điện thoại có pin lớn - dung lượng 6.500 mAh, hiệu năng mạnh mẽ nhờ được tích hợp chip Snapdragon 8 Elite cũng như màn hình 6,67 inch siêu mượt mà.