"So găng" các ứng dụng nhắn tin nổi bật năm 2025, có Zalo và Facebook Messenger

Nền tảng Adtima vừa công bố khảo sát đánh giá mức độ tin tưởng và sử dụng đối với các nền tảng nhắn tin doanh nghiệp phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Theo đó, top 4 nền tảng nhắn tin doanh nghiệp nổi bật bao gồm Zalo, Email, SMS và Facebook Messenger.

Một số ứng dụng nhắn tin phổ biến.

Cụ thể, Zalo là nền tảng được người dùng sử dụng rộng rãi để nhận thông báo và tương tác với các doanh nghiệp. Nền tảng này ghi nhận tỷ lệ phản hồi của người dùng đối với các tin nhắn thông báo được gửi từ doanh nghiệp ở mức cao, đạt tỷ lệ chuyển đổi tới 87%.

Hai nền tảng khác gồm ứng dụng doanh nghiệp (Business Apps) và Instagram cũng có hiệu quả chuyển đổi đạt mức cao với lần lượt 67% và 38%. Email vẫn duy trì vai trò là một kênh thông tin đáng tin cậy với tỷ lệ chuyển đổi đạt 57%, tuy nhiên mang tính thụ động do ít thúc đẩy tương tác hai chiều liền mạch.

Xét theo nhóm tuổi, Zalo và Viber được ưa chuộng hơn bởi nhóm khách hàng từ 28 tuổi trở lên, trong khi đó Instagram phổ biến hơn với nhóm 20 - 27 tuổi. Facebook Messenger được ưa chuộng nhiều nhất bởi nhóm khách hàng 28 - 34 tuổi.

Xét về mục đích tương tác với khách hàng, Zalo được ưu tiên chủ yếu cho các dịch vụ hậu mãi, như hỗ trợ khách hàng và xử lý bảo hành. Ngược lại, Facebook được sử dụng nhiều trong giai đoạn mua hàng, bao gồm tư vấn sản phẩm và xem các ưu đãi khuyến mãi.

Email vẫn là kênh quan trọng để khách hàng cập nhật tài khoản và gửi phản hồi, khiếu nại. Trong khi đó, ứng dụng doanh nghiệp và TikTok đều được sử dụng nhiều cho nhu cầu hỏi thông tin sản phẩm, yêu cầu mua hàng. Ứng dụng doanh nghiệp cũng là một kênh quan trọng để nhận các thông tin liên quan đến tài khoản người dùng.

Đáng chú ý, năm 2025 vừa qua, TikTok ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng. Nhiều khả năng đến từ sự phát triển của TikTok Shop và mức độ tin tưởng ngày càng tăng trong nhóm người dùng lớn tuổi trên các hoạt động số. Email vẫn giữ chỉ số mức độ hài lòng ổn định, trong khi các nền tảng khác như SMS, Facebook Messenger và Instagram có mức độ hài lòng thấp hơn.