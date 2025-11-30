Caviar ra mắt iPhone 17 Pro chủ đề lãng mạn với vàng và pha lê, giá từ 268 triệu đồng

Thương hiệu xa xỉ Caviar vừa công bố bản cập nhật mới cho bộ sưu tập Secret Love, với phiên bản 2025 bao gồm các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được chế tác thủ công. Bộ sưu tập này mang chủ đề lãng mạn, lễ hội và sự thanh lịch theo mùa, với mỗi mẫu chỉ được sản xuất giới hạn 19 chiếc, biến những thiết bị hàng đầu của Apple thành những món đồ sưu tầm cao cấp.

Thiết kế chủ đạo trong bộ sưu tập mang tên Emerald Tree, nổi bật với chất liệu da xanh lá cây đậm, các chi tiết trang sức mạ vàng và điểm nhấn màu đỏ thẫm, gợi nhớ đến đồ trang trí Giáng sinh. Caviar cho biết thiết kế này tái hiện không khí của một cây thông được trang trí, nhằm gợi lên cảm giác ấm áp và lễ hội trong mùa đông. Các chi tiết pha lê và vàng kết cấu mang đến cho điện thoại vẻ ngoài phản chiếu, đậm chất lễ hội.

Ngoài Emerald Tree, Caviar còn giới thiệu ba thiết kế khác trong dòng sản phẩm mới. Mẫu Caramel sử dụng da thật màu caramel với điểm nhấn màu đỏ và trắng, cùng chi tiết hoa mạ vàng ở mặt sau, lấy cảm hứng từ các thương hiệu trang sức cao cấp, thể hiện sự ấm áp và thanh lịch giản dị.

Thiết kế Fleur de Lumière nổi bật với hình ảnh hoa trà bạc được chạm khắc tinh xảo, sử dụng chất liệu khảm xà cừ để tăng thêm chiều sâu và sự mềm mại cho cánh hoa. Caviar cho biết thiết kế này lấy cảm hứng từ hoa trà, biểu tượng vượt thời gian của sự duyên dáng nữ tính, với chất liệu bao gồm da tông màu trầm, men trang sức và vàng 24K.

Cuối cùng, mẫu Dancing Hearts gây ấn tượng với những đường nét mạ vàng đan xen trên nền da xanh đậm. Thiết kế này sử dụng họa tiết khảm hình trái tim trên bề mặt, tạo ảo giác chuyển động, tựa như những họa tiết khiêu vũ bồng bềnh, thể hiện sự nhẹ nhàng và nhịp điệu.

Giá bán cho mỗi chiếc điện thoại trong bộ sưu tập được xác định dựa trên mức độ tinh xảo và vật liệu. Mẫu Dancing Hearts có giá khởi điểm 10.200 USD (khoảng 268,9 triệu đồng), trong khi Emerald Tree và Caramel có giá 11.630 USD (khoảng 306,6 triệu đồng). Fleur de Lumière là lựa chọn đắt nhất với giá 13.060 USD (khoảng 344,3 triệu đồng). Tất cả các mẫu hiện đã có sẵn để mua trên trang web chính thức của Caviar.