Một loạt điện thoại Galaxy cũ đón nhận tin vui

Danh sách các thiết bị tham gia thử nghiệm nội bộ được phát hiện thông qua ứng dụng CheckFirm, cho thấy một số mẫu không đủ điều kiện tham gia bản beta cũng đang được thử nghiệm với các bản dựng One UI 8 khác nhau.

Các thiết bị được ghi nhận bởi CheckFirm có khả năng đang trong quá trình tham gia thử nghiệm One UI 8 bao gồm:

- Dòng Galaxy S23.

- Dòng Galaxy S22.

- Galaxy S21 FE.

- Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5.

- Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4.

- Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A26, A73, A33.

- Dòng Galaxy Tab S10.

- Dòng Galaxy Tab S9.

- Galaxy Tab Active 5 Pro.

- Galaxy M34.

Hầu hết các thiết bị trong danh sách đều được đánh dấu là sử dụng bản dựng One UI 8 nội bộ hoặc beta, trong khi một số khác đã được phát hiện trên Geekbench. Lưu ý rằng, Samsung chưa công bố thông tin chính thức về lộ trình phát hành One UI 8, vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi tiếp nhận thông tin này.

Việc một số thiết bị không được cập nhật lên One UI 8 không phải là điều bất ngờ. Năm ngoái, Galaxy S20 đã không nhận được bản cập nhật lên One UI 7, do đó việc Galaxy S21 không được cập nhật lên One UI 8 và Android 16 là điều dễ hiểu, phù hợp với cam kết của Samsung về việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm lớn trong 4 năm cho các mẫu máy này. Dòng Galaxy S24 sẽ là những mẫu đầu tiên nhận được cập nhật phần mềm trong 7 năm.

Hai mẫu điện thoại mới nhất của Samsung, Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7, đã được cài sẵn One UI 8 ngay khi mở hộp. Phiên bản beta của phần mềm này đã có mặt trên Galaxy S25 từ tháng 5 trước khi đến với Galaxy S24, Z Fold 6 và Z Flip 6 vào đầu tháng 8. Samsung cũng đã hứa hẹn sẽ phát hành phiên bản beta của One UI 8 cho nhiều thiết bị khác, bao gồm Galaxy S23, Z Fold 5 và Z Flip 5.

One UI 8 là nền tảng dựa trên Android 16 với ngôn ngữ thiết kế mới, các biểu tượng được cập nhật, hình ảnh động mượt mà hơn và menu nhất quán hơn. Phần mềm này cũng có những cải tiến về hiệu suất và tích hợp AI mở rộng. Samsung đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc phát hành One UI 8, đặc biệt sau những vấn đề về thời gian phát hành One UI 7 trước đó.