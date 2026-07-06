Redmi đang phát triển smartphone hiệu năng cao với màn hình 7 inch

Theo Gizmochina, thương hiệu Redmi có thể sắp ra mắt một chiếc điện thoại với màn hình lớn lên đến 7 inch. Thông tin trong bài đăng mới của leaker uy tín Digital Chat Station, thường xuyên tiết lộ thông tin chính xác về các thiết bị của Redmi.

Theo đó, thương hiệu này đang phát triển hai mẫu điện thoại cho thế hệ tiếp theo: một mẫu có màn hình 6,59 inch thuộc phân khúc Pro tầm trung và một mẫu khác với màn hình 7 inch dành cho các tác vụ hiệu năng cao.

Trước đó, vào tháng Hai, Digital Chat Station đã ám chỉ về hai thương hiệu đang thử nghiệm điện thoại 7 inch, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Đến đầu tháng 4, thông tin rò rỉ cho biết Redmi đang phát triển một chiếc điện thoại với màn hình 7 inch và pin 10.000 mAh.

Cuối tháng 4, nhiều thông tin cụ thể hơn đã xuất hiện, bao gồm hỗ trợ độ phân giải 2K và tốc độ làm mới cao, phù hợp với báo cáo trước đó về một thiết bị thuộc dòng Redmi K100.

Ngoài Redmi, Honor cũng đang phát triển một mẫu smartphone có màn hình 7 inch với tần số quét 185Hz, cùng với một mẫu có màn hình 6,89 inch được xây dựng trên tiến trình 2nm. Để so sánh, hầu hết các flagship hiện nay, như Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max và iPhone 17 Pro Max, đều có kích thước tối đa khoảng 6,9 inch. Nếu những thông tin rò rỉ này chính xác, năm 2026 có thể chứng kiến sự bùng nổ về kích thước màn hình điện thoại.