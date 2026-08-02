REDMI K100 Pro Max xuất hiện mang đậm phong cách iPhone Pro

Xiaomi vừa chính thức hé lộ mẫu smartphone cao cấp REDMI K100 Pro Max mà công ty dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 11/8. Sản phẩm này nổi bật với thiết kế kim loại sang trọng, các cạnh thẳng và cụm camera sau lớn mang lại cảm giác tương tự như các dòng iPhone Pro.

REDMI K100 Pro Max có giá không dưới 15,57 triệu đồng.

REDMI K100 Pro Max xuất hiện trong hình ảnh quảng cáo đầu tiên với màu đỏ Cabernet Sauvignon, một sắc đỏ rượu vang đậm tạo nên vẻ ngoài tinh tế và khác biệt so với những thiết kế thường thấy ở các điện thoại chơi game. Màn hình phẳng 6,9 inch của thiết bị có viền siêu mỏng, khung viền kim loại với các đường thẳng và các góc màn hình được bo tròn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.

Mặt sau của điện thoại gây ấn tượng với cụm camera vuông lớn ở góc trên bên trái, với các cạnh bo tròn và lớp hoàn thiện kim loại tạo nên sự tương đồng với ngôn ngữ thiết kế của iPhone Pro. Hình nền trong các hình ảnh quảng cáo cũng được chọn lựa kỹ lưỡng, với nền đen và các hình dạng trừu tượng màu đỏ tươi gợi nhớ đến phong cách của Apple.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ thiết kế của Apple, Xiaomi vẫn giữ những điểm đặc trưng riêng. Một trong những chi tiết nổi bật là mô-đun loa mang thương hiệu Bose, cùng với vòng đèn LED phản ứng theo nhịp điệu âm nhạc.

Thiết kế của REDMI K100 Pro Max rất giống với iPhone Pro.

Theo thông tin từ Digital Chat Station, REDMI K100 Pro Max có thể trang bị camera tele dạng kính tiềm vọng và hệ thống âm thanh Bose 2.1 kênh độc lập, tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Ngoài phiên bản Max, Xiaomi cũng chuẩn bị ra mắt REDMI K100 Pro, một mẫu điện thoại ở phân khúc thấp hơn. K100 Pro sẽ có giá khoảng 4.000 nhân dân tệ (15,57 triệu đồng) và được định vị là một flagship thực thụ, trong khi K100 Pro Max sẽ tập trung vào hiệu năng chơi game và phần cứng cao cấp.

Cả hai mẫu điện thoại sẽ chính thức ra mắt vào ngày 11/8, trong đó Xiaomi cam kết mang đến “những chiếc flagship cao cấp nhất” của hãng, hứa hẹn cải tiến về hiệu năng, màn hình, camera và thời lượng pin.