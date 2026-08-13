Gỡ ứng dụng này trên Windows 11 để giải phóng tới 1,6 GB RAM

Mức tiêu thụ tài nguyên này của ứng dụng Weather đặc biệt đáng lo ngại đối với những máy tính Windows 11 chỉ có 8 GB hoặc 16 GB RAM, khi mức tiêu thụ có thể nhanh chóng vượt quá 1 GB ngay sau khi mở ứng dụng.

Weather là ứng dụng mặc định có trên Windows 11

Trong các thử nghiệm của WCCFTech, mức tiêu thụ bộ nhớ có thể lên tới gần 1 GB ngay khi khởi động, sau đó ổn định ở khoảng 600 MB, ngay cả khi ứng dụng không được sử dụng. Đáng chú ý, các thao tác đơn giản như phóng to hay thu nhỏ có thể khiến mức sử dụng RAM tăng lên khoảng 1,5 GB, với đỉnh điểm gần 1,6 GB. Điều này không gây ảnh hưởng lớn trên máy tính có 32 GB RAM, nhưng lại là vấn đề nghiêm trọng trên các thiết bị cấu hình thấp hơn.

Với những máy tính có RAM 8 GB hoặc 16 GB, Windows có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ bộ nhớ cho các ứng dụng khác, dẫn đến việc sử dụng ổ SSD làm bộ nhớ dự phòng, gây ra hiện tượng giật lag và làm giảm hiệu suất hệ thống. Ngoài ra, ứng dụng này còn hiển thị nhiều quảng cáo, càng làm tăng thêm sự khó chịu cho người dùng. So với ứng dụng Tempo trên macOS, chỉ tiêu tốn chưa đến 250 MB RAM, ứng dụng Weather của Microsoft rõ ràng cần cải thiện hơn nữa.

Cách giải phóng bộ nhớ RAM bị ngốn bởi Weather

Để giải quyết vấn đề tiêu tốn RAM, người dùng có thể tắt ứng dụng Weather nhằm giải phóng tài nguyên cho các tác vụ khác. Tuy nhiên, phương án đơn giản nhất là gỡ cài đặt hoàn toàn ứng dụng này. Microsoft cho phép người dùng thực hiện việc này thông qua ứng dụng Settings.

Người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: Start > Settings > Apps > Installed apps và tìm kiếm thông tin ứng dụng Weather, sau đó nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh ứng dụng và chọn Uninstall.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm kiếm ứng dụng Weather trực tiếp trong menu Start, nhấp chuột phải vào ứng dụng và chọn Gỡ cài đặt. Sau khi gỡ bỏ, ứng dụng sẽ không còn được cài đặt trên máy tính và sẽ ngừng tiêu tốn bộ nhớ.