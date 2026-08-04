Redmi Turbo 6 Max sẽ là điện thoại Redmi có pin lớn nhất từ trước đến nay

Xiaomi đang chuẩn bị tạo nên cú hích lớn cho thị trường di động thế hệ mới với dòng sản phẩm tập trung vào hiệu năng vượt trội. Trong đó, Redmi Turbo 6 Max đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ những thông số phần cứng ấn tượng vừa được tiết lộ từ các nguồn tin uy tín.

Theo thông tin từ leaker Smart Pikachu, Redmi Turbo 6 Max hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với viên pin khổng lồ lên tới 10.000 mAh. Con số này vượt xa tiêu chuẩn thông thường của các smartphone hiện nay, thường chỉ dao động từ 5.000 mAh đến 6.000 mAh.

Cộng đồng công nghệ đang tò mò liệu viên pin này có thể vượt qua người anh em Redmi Note 17 Pro Max phiên bản nội địa Trung Quốc, cũng được đồn đoán sở hữu dung lượng tương tự. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng khả năng sử dụng máy liên tục trong nhiều ngày mà không cần lo lắng về nguồn sạc.

Không chỉ gây ấn tượng với thời lượng pin, Redmi Turbo 6 Max còn được cho là sẽ sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với thiết kế tối giản. Một số báo cáo cho biết cụm camera này có thể được bố trí theo chiều ngang, tạo nên diện mạo mới mẻ và khác biệt so với thế hệ trước.

Về khả năng hiển thị, leaker nổi tiếng Digital Chat Station tiết lộ thiết bị sẽ được trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 7 inch với độ phân giải 2K siêu sắc nét, là điểm cộng lớn cho những ai yêu thích giải trí, xem phim hay chơi game trên không gian hiển thị rộng rãi.

Sức mạnh bên trong của Redmi Turbo 6 Max dự kiến sẽ đến từ dòng chip Dimensity 9-series, sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, có thể mang tên gọi Dimensity 9600s. Thiết bị cũng sẽ có bộ khung sườn bằng kim loại chắc chắn cùng khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn IP68 hoặc IP69, đảm bảo độ bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết.

Để tăng cường bảo mật, Redmi Turbo 6 Max được cho là sẽ tích hợp cảm biến vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình, mang lại tốc độ mở khóa nhanh chóng và chính xác hơn so với cảm biến quang học thông thường. Theo các nguồn tin, thiết bị này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 1 năm sau.