Redmi Note 17 Pro Max lộ diện với pin 9.210 mAh kèm sạc 100W

Theo GSMArena, Xiaomi đang chuẩn bị giới thiệu một sản phẩm mới thuộc phân khúc tầm trung mang tên Redmi Note 17 Pro Max, hướng đến thị trường toàn cầu. Sau khi ra mắt dòng Redmi Note 17 tại Trung Quốc và Ấn Độ, hãng công nghệ lớn này tiếp tục tinh chỉnh phần cứng cho các phiên bản quốc tế nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản Max là viên pin dung lượng lên tới 9.210 mAh, vượt trội so với mức 8.340 mAh của bản Pro toàn cầu và cả dung lượng 9.000 mAh của bản Pro nội địa Trung Quốc. Không chỉ có dung lượng pin "vô địch", Redmi Note 17 Pro Max còn được trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất lên đến 100W, một nâng cấp đáng giá so với tốc độ sạc 67W của cả hai phiên bản Pro.

Sức mạnh của Redmi Note 17 Pro Max đến từ bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 hoàn toàn mới, thông tin này đã được xác nhận qua điểm số Geekbench từ mã thiết bị Xiaomi 2609FRA74G dành cho thị trường quốc tế. Mẫu máy thử nghiệm có bộ nhớ RAM 8GB, và dự kiến sẽ có thêm tùy chọn RAM 12GB cho người dùng có nhu cầu đa nhiệm cao.

Các phiên bản bộ nhớ trong sẽ linh hoạt từ 128GB, 256GB đến 512GB, trong đó phiên bản 128GB sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 2.1, còn các tùy chọn dung lượng cao hơn sẽ được trang bị chuẩn UFS 4.0 siêu tốc. Thiết bị sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Về thiết kế, smartphone này sở hữu màn hình rộng 6.83 inch với độ phân giải 1,280 x 2,772 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Độ sáng tối đa đạt 3.500 nits cùng lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, hứa hẹn mang lại khả năng hiển thị ấn tượng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, máy được trang bị camera selfie dạng đục lỗ với độ phân giải 32MP, vượt trội hơn so với cảm biến 16MP của bản Pro toàn cầu. Ở mặt sau, hệ thống camera vẫn giữ nguyên cảm biến chính 50MP kết hợp với camera góc siêu rộng 8MP, hứa hẹn mang lại những bức ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Với viên pin khổng lồ, Redmi Note 17 Pro Max có kích thước 163.4 x 78.3 x 8.6 mm và trọng lượng khoảng 230g, mang lại cảm giác cầm nắm "đầm tay" và chắc chắn.