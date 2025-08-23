Realme tiết lộ smartphone pin siêu khủng 10.000 mAh

Giờ đây, công ty công nghệ Trung Quốc đang chuẩn bị công bố một smartphone thực tế với dung lượng pin thậm chí còn lớn hơn. Điều này được thể hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nơi Realme nhá hàng về một thiết bị mới với pin lớn hơn 10.000 mAh kèm nội dung cho biết sản phẩm sẽ được tiết lộ vào ngày 27/8.

Hình ảnh được Realme gợi ý trên X.

Cùng với hình ảnh nhá hàng này, Realme cũng chia sẻ một video có sự xuất hiện của Phó Chủ tịch Chase Xu, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin cụ thể về thiết bị này. Trong phần chú thích, công ty tự hào về việc “định nghĩa lại các giới hạn trong công nghệ pin”.

Nguyên mẫu mà Realme giới thiệu trước đây dựa trên dòng GT và sử dụng công nghệ pin silicon-anode cho phép tạo ra pin với mật độ cao hơn. Có khả năng, công ty sẽ áp dụng công nghệ này cho thiết bị sắp ra mắt. Dù có thể Realme đang thổi phồng về sản phẩm này, nhưng tiềm năng tăng cường dung lượng pin vẫn rất đáng mong đợi.

Mặc dù pin silicon-carbon đang ngày càng phổ biến ngày nay nhưng vẫn gặp phải một số thách thức khiến các nhà sản xuất smartphone lớn vẫn còn dè dặt. Một số thiết bị cao cấp phổ biến như Galaxy S25 Ultra chỉ đạt mức 5.000 mAh, trong khi iPhone 16 Pro chỉ có pin 4.685 mAh. Ngược lại, Pixel 10 Pro XL mới ra mắt có pin 5.200 mAh.

Chiếc smartphone pin khủng được Realme tiết lộ hồi đầu năm.

Ngay cả sản phẩm nổi bật tại Mỹ là OnePlus 13 cũng chỉ có pin 6.000 mAh, nhỏ hơn nhiều so với nhiều thiết bị tại Trung Quốc. Chẳng hạn, Xiaomi vừa ra mắt Redmi Note 15 Pro với viên pin 7.000 mAh mỏng hơn cả những chiếc điện thoại hàng đầu từ Apple và Samsung.

Rõ ràng, sau nhiều năm lo lắng về dung lượng pin, người dùng đang rất kỳ vọng thời kỳ việc sạc điện thoại sẽ chỉ cần một hoặc hai lần mỗi tuần quay trở lại.