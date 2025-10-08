Phát hiện thú vị: Chiêu trò lừa đảo kẻ muốn đi lừa đảo người khác

Nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát hiện các quảng cáo cung cấp dịch vụ video và âm thanh lừa đảo deepfake theo thời gian thực. Giá khởi điểm được ghi nhận là 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho video giả và 30 USD (khoảng 800.000 đồng) cho tin nhắn thoại giả, và có thể cao hơn tùy theo độ phức tạp và thời lượng nội dung.

Các mức giá trên là rẻ hơn nhiều, khoảng 400 lần so với các dịch vụ mà Kaspersky từng ghi nhận: Các dịch vụ tạo deepfake có giá dao động từ 300 USD đến 20.000 USD/phút, túc từ gần 8 triệu đồng tới hơn 500 triệu đồng/phút.

Theo đó, các gói deepfake được mô tả là cho phép kẻ xấu nhanh chóng tạo âm thanh, video giả mạo theo thời gian thực với chi phí rất nhỏ so với trước. Các quảng cáo còn hứa hẹn nhiều tùy chọn tính năng, bao gồm thay đổi gương mặt (face swapping) theo thời gian thực trong cuộc gọi video trên nền tảng hội nghị trực tuyến hoặc nhắn tin, thay mặt để xác thực, cũng như giả mạo nguồn phát camera trên thiết bị.

Một số bài đăng quảng cáo khẳng định có thể cung cấp phần mềm đồng bộ hóa nét mặt của một người trong video với lời thoại, kể cả bằng tiếng nước ngoài. Chúng còn rao bán công cụ giả giọng nói, cho phép bắt chước giọng nói và điều chỉnh cao độ, âm sắc để thể hiện các cảm xúc khác nhau.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại Kaspersky, khả năng cao các quảng cáo này thực chất chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người có ý định mua.

Ông Dmitry Galov - Trưởng nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu của Kaspersky tại Nga và CIS, nhận định: "Chúng tôi không chỉ ghi nhận các quảng cáo cung cấp dịch vụ deepfake, mà còn nhận thấy nhu cầu sử dụng các công cụ này ngày càng gia tăng. Các đối tượng tình nghi đang tích cực thử nghiệm và tích hợp AI vào các hoạt động của mình".

Cũng theo ông, một số nền tảng thậm chí còn phát triển những tính năng tinh vi hơn, như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc hại được xây dựng hoàn toàn từ đầu, tách biệt với các mô hình LLM công khai và có thể chạy trực tiếp trên thiết bị của tội phạm. Dù những công nghệ này chưa tạo ra mối đe dọa mạng hoàn toàn mới, song chung khiến những kẻ tấn công trở nên nguy hiểm hơn một cách đáng kể.

"Trong bối cảnh đó, các chuyên gia an ninh mạng cần nỗ lực hơn nữa để ứng phó. Một trong những hướng đi triển vọng nhất là tận dụng AI để vừa tăng năng suất của các chuyên gia bảo mật, vừa nâng cao hiệu quả phòng vệ", ông Dmitry Galov khuyến nghị.