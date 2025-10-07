One UI 8 biến Galaxy S22 thành “hàng mới” sau ba năm ra mắt

Chỉ trong vài tuần qua, Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 8 cho ba thế hệ điện thoại Galaxy hàng đầu gần đây, bao gồm cả các mẫu điện thoại màn hình gập, cùng với một số máy tính bảng và điện thoại dòng Galaxy A giá rẻ.

Nhiều điều mới mẻ được One UI 8 mang đến cho Galaxy S22.

Hiện tại, bản cập nhật One UI 8 đã bắt đầu được triển khai cho dòng Galaxy S22, bao gồm các mẫu Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Tarun Varun, bản cập nhật này có dung lượng khoảng 3,2 GB và nâng cấp phiên bản Android lên 16. Hiện tại, bản cập nhật đã có sẵn cho người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến sẽ sớm được phát hành trên toàn cầu.

Điều khiến cộng đồng người dùng Galaxy S22 hào hứng là giao diện One UI 8 mang lại cảm giác tươi mới gần như một thiết bị mới. Bố cục biểu tượng, hiệu ứng chuyển cảnh, cách hiển thị thông báo và màn hình khóa đều được tinh chỉnh mượt mà hơn, đồng thời Samsung cũng bổ sung thêm nhiều tùy chọn AI tương tự trên các dòng Galaxy S24. Nhờ vậy, trải nghiệm sử dụng của Galaxy S22 sau cập nhật trở nên mượt, hiện đại và khác biệt rõ rệt so với trước đây, điều này khiến nhiều người dùng có được trải nghiệm “máy cũ bỗng hóa hàng mới”.

Trải nghiệm One UI 8 được nâng tầm nhờ các tính năng mới.

Đáng chú ý, đây là bản cập nhật Android lớn thứ tư và cũng là bản cập nhật cuối cùng dành cho dòng Galaxy S22, vốn đi kèm với One UI 6.1 dựa trên Android 12 khi được phát hành. Mặc dù One UI 8.5 cũng là phiên bản cập nhật dựa trên Android 16, nhưng vẫn chưa rõ liệu Galaxy S22 có đủ điều kiện nhận bản cập nhật này hay không.

Trong thời gian chờ đợi bản cập nhật được phát hành ở các khu vực khác, người dùng Galaxy S22 có thể kiểm tra tính có sẵn của bản cập nhật trên thiết bị của mình bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và Cài đặt. Ngay cả sau khi được cập nhật, Galaxy S22 có thể sẽ thiếu một số tính năng Galaxy AI quan trọng mà các mẫu Galaxy mới hơn sở hữu.