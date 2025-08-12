Realme GT 8 sẽ có màn hình 6,6 inch, pin 7.000 mAh

Realme đã chính thức xác nhận rằng dòng sản phẩm Realme GT 8 sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới đây. Dòng sản phẩm này bao gồm hai phiên bản: Realme GT 8 và GT 8 Pro.

Hình ảnh concept điện thoại Realme GT 8

Thông tin rò rỉ gần đây chủ yếu tập trung vào phiên bản Pro, nhưng một nguồn tin mới từ Weibo cho biết Realme GT 8 sẽ có kích thước nhỏ hơn so với phiên bản Pro. Cụ thể, GT 8 sẽ sở hữu màn hình 6,6 inch với thiết kế phẳng, trong khi GT 8 Pro được trang bị màn hình OLED 2K kích thước 6,85 inch. Đặc biệt, mặc dù có màn hình nhỏ hơn, Realme GT 8 dự kiến sẽ được trang bị viên pin lên tới 7.000 mAh.

Cả hai phiên bản GT 8 và GT 8 Pro được cho là sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite 2 thế hệ tiếp theo. Dòng sản phẩm này cũng hứa hẹn sẽ có những cải tiến về thiết kế so với thế hệ trước, với điểm nhấn là việc chạy trên nền tảng Android 16 và giao diện Realme UI 7 mới.

Về camera, cụm camera sau của Realme GT 8 Pro dự kiến sẽ bao gồm một camera tele tiềm vọng 200 megapixel. Ngoài ra, máy cũng được cho là sẽ trang bị động cơ cải tiến, loa kép, khung kim loại ở giữa và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.

Realme GT 8 Pro có thể sẽ có giá khởi điểm 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 14,5 triệu đồng), cao hơn so với mức giá 3.599 Nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu đồng) của người tiền nhiệm GT 7 Pro.