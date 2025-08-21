Ra mắt Realme P4 và P4 Pro với pin 7000 mAh cực "khủng", giá từ 5,6 triệu đồng

Realme đã ra mắt dòng P3 vào đầu năm nay và giờ đây hãng đã tung thêm dòng Realme P4. Cả hai điện thoại đều sở hữu pin dung lượng lớn 7.000mAh với sạc nhanh 80W cùng màn hình OLED, tốc độ làm mới 144Hz cực mượt.

3 màu của Realme P4 Pro.

Realme P4 Pro được tích hợp màn hình OLED 6,8 inch, độ phân giải 1280p+, tốc độ làm mới 144Hz với màu 10-bit và độ sáng tối đa 6.500 nit. Máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i và có cảm biến vân tay quang học bên dưới. Đáng chú ý, màn hình hơi cong ở cả bốn cạnh.

Mẫu điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp với RAM 8/12GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 128/256/512GB chuẩn UFS 3.1 (không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng). Máy chạy hệ điều hành Android 15 với giao diện Realme UI 6.0 ngay khi xuất xưởng.

Realme P4 Pro có cấu hình rất ấn tượng.

Ở mặt sau, camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX896 50MP (kích cỡ 1/1.56 inch) và ống kính f/1.8 với chống rung quang học (OIS). Camera siêu rộng (trường nhìn 112°) có độ phân giải 8MP. Đáng chú ý, camera selfie có chất lượng lên tới 50MP, có khả năng quay video 4K ở tốc độ 60fps.

Realme P4 Pro sẽ có mặt tại Ấn Độ từ ngày 27/8 với mức giá từ 25.000 Rupee (khoảng 7,5 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB, phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB có giá 27.000 Rupee (khoảng 8,1 triệu đồng) và phiên bản RAM 12/ ROM 256GB có giá 29.000 Rupee (khoảng 8,7 triệu đồng).

Realme P4.

Realme P4 chỉ được tích hợp màn hình OLED 6,77 inch với màu 10-bit và độ sáng tối đa 4.500 nit, độ phân giải 1080p+ và thiết kế phẳng. Cảm biến vân tay dưới màn hình cũng là loại quang học.

Điện thoại được trang bị chip Dimensity 7400, RAM 6/8GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 128/256GB chuẩn UFS 3.1 (không có khe cắm thẻ nhớ microSD). Giống như "người anh em" Pro, máy chạy Android 15 với giao diện Realme UI 6.0.

Camera 50MP trên máy sử dụng cảm biến OmniVision OV50D và không có OIS. Ngoài ra, khả năng quay video 4K chỉ đạt tốc độ tối đa 30 khung hình/giây. Camera trước là mô-đun 16MP với khả năng quay video 1080p, tốc độ 30 khung hình/giây.

Realme P4 có giá bán thấp hơn.

Cả Realme P4 và Realme P4 Pro đều có pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W Ultra Charge. Chúng được xếp hạng IP65/IP66 về khả năng chống nước và bụi. Đây là điện thoại 5G hai SIM, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.4, có cổng hồng ngoại IR nhưng không có NFC.

Realme P4 đã có mặt tại Ấn Độ trên realme.com và Flipkart với giá khởi điểm là 18.500 Rupee (khoảng 5,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB. Phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB có giá 19.500 Rupee (khoảng 5,9 triệu đồng) và phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB có giá 21.500 Rupee (khoảng 6,5 triệu đồng).