Realme 15x ra mắt: Màn hình 144Hz, pin 7.000 mAh, giá từ 5 triệu đồng

Realme vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh giá rẻ mới nhất của mình, mang tên Realme 15x. Dù có mức giá phải chăng, sản phẩm này vẫn gây ấn tượng với nhiều thông số kỹ thuật nổi bật, bao gồm màn hình mượt mà, pin dung lượng lớn và thiết kế bền bỉ.

Realme 15x sở hữu màn hình IPS LCD 6,8 inch với tần số quét 144Hz, độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa lên đến 1200 nits. Bên trong, máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300, kết hợp với RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 256GB, có thể mở rộng thêm 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Viên pin dung lượng 7.000 mAh cung cấp năng lượng dồi dào cho thiết bị, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W.

Về khả năng chụp ảnh, Realme 15x được trang bị camera chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 50MP ở mặt trước, phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh và gọi video. Thiết kế của máy đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 + IP69, cùng với chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD 810H.

Realme 15x chạy trên giao diện Realme UI 6, dựa trên hệ điều hành Android 15. Các tính năng nổi bật khác bao gồm cảm biến vân tay bên hông, Bluetooth 5.3, WiFi băng tần kép và hỗ trợ SIM kép lai.

Điện thoại có ba tùy chọn màu sắc Marine Blue, Aqua Blue và Maroon Red. Giá khởi điểm cho phiên bản 6GB RAM + 128GB bộ nhớ trong là 16.999 INR (khoảng 5 triệu đồng). Phiên bản 8GB RAM + 128GB có giá 17.999 INR (khoảng 5,35 triệu đồng) và phiên bản 8GB RAM + 256GB có giá 19.999 INR (khoảng 5,9 triệu đồng).