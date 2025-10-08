Samsung mang tin vui đến với người dùng điện thoại Galaxy

Theo báo cáo từ Android Central, thông tin rò rỉ cho thấy bản cập nhật One UI 8.5 của Samsung sẽ tích hợp phiên bản Android 16 QPR2. Điều này cho thấy Samsung có thể áp dụng lịch phát hành hàng quý của Google, cho phép các thiết bị Galaxy nhận được các tính năng mới nhanh hơn.

Người dùng Galaxy sắp được trải nghiệm Android mới sớm chưa từng có.

Samsung trước đây thường gộp các bản cập nhật phần mềm hàng quý vào các bản phát hành lớn hàng năm, khiến cho các thiết bị như Galaxy S25 và Galaxy Z Fold 7 tụt hậu so với các đối thủ Pixel. Việc áp dụng mô hình Trunk Stable của Google sẽ cho phép Samsung cung cấp các bản cập nhật kịp thời hơn, từ đó mang lại lợi ích lớn cho người dùng.

Nếu sở hữu điện thoại Galaxy, đây có thể là tin vui khi người dùng sẽ sớm nhận được các tính năng mới và bản vá bảo mật. Những cải tiến về giao diện, chức năng âm thanh và bảo vệ quyền riêng tư sẽ đến tay người dùng một cách nhanh chóng hơn.

Mặc dù thông tin này vẫn cần được xác nhận chính thức từ Samsung, những tín hiệu tích cực đang đến từ công ty đang xuất hiện củng cố niềm tin này.

Được biết, bản cập nhật One UI 8.5 được kỳ vọng sẽ mang đến tính năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong hình ảnh chia sẻ, cải thiện chức năng đèn pin và làm mới giao diện thông báo bằng công nghệ AI.